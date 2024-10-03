https://ria.ru/20241003/grossi-1976268798.html

Гросси заявил об ухудшении ситуации с обеспечением ЗАЭС электроэнергией

Гросси заявил об ухудшении ситуации с обеспечением ЗАЭС электроэнергией - РИА Новости, 03.10.2024

Гросси заявил об ухудшении ситуации с обеспечением ЗАЭС электроэнергией

Запорожская АЭС на этой неделе на 36 часов потеряла связь с единственной резервной линией электропередачи, ситуация в этой сфере ухудшается, сообщил генеральный РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T22:26

2024-10-03T22:26

2024-10-03T22:41

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Запорожская АЭС на этой неделе на 36 часов потеряла связь с единственной резервной линией электропередачи, ситуация в этой сфере ухудшается, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Отключение во вторник утром линии электропередачи напряжением 330 киловольт (кВ) вновь оставило ЗАЭС в полной зависимости от единственной линии 750 кВ. До начала конфликта на АЭС имелось четыре линии 750 кВ и шесть линий 330 кВ, что свидетельствует о серьезном снижении уровня ядерной безопасности", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.Отмечается, что инцидент с восстановленной в среду линией отражает хрупкость поставок электроэнергии, необходимой для охлаждения шести реакторов и выполнения других важнейших функций по обеспечению ядерной безопасности и защиты."Ситуация с внешним электроснабжением по-прежнему вызывает глубокую озабоченность. Потеря линии электропередачи показывает, что ситуация в этом отношении не улучшается, а наоборот", - приводятся в заявлении слова Гросси.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20241003/magate-1976212195.html

https://ria.ru/20240928/zaes-1975203675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская аэс, рафаэль гросси, магатэ, в мире, энергодар, европа