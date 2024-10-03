Гросси заявил об ухудшении ситуации с обеспечением ЗАЭС электроэнергией
Гросси: ситуация с внешним электроснабжением ЗАЭС вызывает глубокое беспокойство
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Запорожская АЭС на этой неделе на 36 часов потеряла связь с единственной резервной линией электропередачи, ситуация в этой сфере ухудшается, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
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"Отключение во вторник утром линии электропередачи напряжением 330 киловольт (кВ) вновь оставило ЗАЭС в полной зависимости от единственной линии 750 кВ. До начала конфликта на АЭС имелось четыре линии 750 кВ и шесть линий 330 кВ, что свидетельствует о серьезном снижении уровня ядерной безопасности", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.
Отмечается, что инцидент с восстановленной в среду линией отражает хрупкость поставок электроэнергии, необходимой для охлаждения шести реакторов и выполнения других важнейших функций по обеспечению ядерной безопасности и защиты.
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"Ситуация с внешним электроснабжением по-прежнему вызывает глубокую озабоченность. Потеря линии электропередачи показывает, что ситуация в этом отношении не улучшается, а наоборот", - приводятся в заявлении слова Гросси.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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