Рейтинг@Mail.ru
Гросси заявил об ухудшении ситуации с обеспечением ЗАЭС электроэнергией - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 03.10.2024 (обновлено: 22:41 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/grossi-1976268798.html
Гросси заявил об ухудшении ситуации с обеспечением ЗАЭС электроэнергией
Гросси заявил об ухудшении ситуации с обеспечением ЗАЭС электроэнергией - РИА Новости, 03.10.2024
Гросси заявил об ухудшении ситуации с обеспечением ЗАЭС электроэнергией
Запорожская АЭС на этой неделе на 36 часов потеряла связь с единственной резервной линией электропередачи, ситуация в этой сфере ухудшается, сообщил генеральный РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T22:26
2024-10-03T22:41
запорожская аэс
рафаэль гросси
магатэ
в мире
специальная военная операция на украине
энергодар
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_256b0e83d65dd039bb0b9687d68def09.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Запорожская АЭС на этой неделе на 36 часов потеряла связь с единственной резервной линией электропередачи, ситуация в этой сфере ухудшается, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Отключение во вторник утром линии электропередачи напряжением 330 киловольт (кВ) вновь оставило ЗАЭС в полной зависимости от единственной линии 750 кВ. До начала конфликта на АЭС имелось четыре линии 750 кВ и шесть линий 330 кВ, что свидетельствует о серьезном снижении уровня ядерной безопасности", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.Отмечается, что инцидент с восстановленной в среду линией отражает хрупкость поставок электроэнергии, необходимой для охлаждения шести реакторов и выполнения других важнейших функций по обеспечению ядерной безопасности и защиты."Ситуация с внешним электроснабжением по-прежнему вызывает глубокую озабоченность. Потеря линии электропередачи показывает, что ситуация в этом отношении не улучшается, а наоборот", - приводятся в заявлении слова Гросси.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
https://ria.ru/20241003/magate-1976212195.html
https://ria.ru/20240928/zaes-1975203675.html
энергодар
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_b4767e23ffa040add5238a760bb827b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская аэс, рафаэль гросси, магатэ, в мире, энергодар, европа
Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, В мире, Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Европа
Гросси заявил об ухудшении ситуации с обеспечением ЗАЭС электроэнергией

Гросси: ситуация с внешним электроснабжением ЗАЭС вызывает глубокое беспокойство

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Запорожская АЭС на этой неделе на 36 часов потеряла связь с единственной резервной линией электропередачи, ситуация в этой сфере ухудшается, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«
"Отключение во вторник утром линии электропередачи напряжением 330 киловольт (кВ) вновь оставило ЗАЭС в полной зависимости от единственной линии 750 кВ. До начала конфликта на АЭС имелось четыре линии 750 кВ и шесть линий 330 кВ, что свидетельствует о серьезном снижении уровня ядерной безопасности", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.
Военнослужащие ВС РФ обнаружили сбитый FPV-дрон на линии боевого соприкосновения у разрушенного моста в населенном пункте Каменское во время ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. 3 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Саперы зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы у Запорожской АЭС
Вчера, 16:46
Отмечается, что инцидент с восстановленной в среду линией отражает хрупкость поставок электроэнергии, необходимой для охлаждения шести реакторов и выполнения других важнейших функций по обеспечению ядерной безопасности и защиты.
«
"Ситуация с внешним электроснабжением по-прежнему вызывает глубокую озабоченность. Потеря линии электропередачи показывает, что ситуация в этом отношении не улучшается, а наоборот", - приводятся в заявлении слова Гросси.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Гросси может получить доказательства атак ВСУ на ЗАЭС, сообщил Ульянов
28 сентября, 06:33
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиМАГАТЭВ миреЭнергодарЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала