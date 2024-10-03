https://ria.ru/20241003/gosizmena-1976145251.html

Белгородский суд приговорил россиянина к колонии за финансирование ВСУ

Белгородский суд приговорил россиянина к колонии за финансирование ВСУ - РИА Новости, 03.10.2024

Белгородский суд приговорил россиянина к колонии за финансирование ВСУ

Россиянин, выступавший против спецоперации, приговорен Белгородским областным судом к 12,5 годам колонии за госизмену в виде финансовой помощи украинским... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T13:47

2024-10-03T13:47

2024-10-03T13:47

происшествия

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg

БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Россиянин, выступавший против спецоперации, приговорен Белгородским областным судом к 12,5 годам колонии за госизмену в виде финансовой помощи украинским военным, сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области. По данным пресс-службы, фигурант, являясь противником проведения специальной военной операции, оказывал активную финансовую помощь украинским военным, участвующим в боевых действиях против российских войск. На него завели дело о госизмене. "Белгородским областным судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного указанной статьёй УК России. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей", - говорится в релизе УФСБ. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил. В пресс-службе УФСБ уточнили РИА Новости, что мужчина является уроженцем села Капитоловка Изюмского района Харьковской области.

https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html

https://ria.ru/20240612/finansirovanie-1952362031.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, харьковская область