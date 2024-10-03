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Белгородский суд приговорил россиянина к колонии за финансирование ВСУ - РИА Новости, 03.10.2024
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13:47 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/gosizmena-1976145251.html
Белгородский суд приговорил россиянина к колонии за финансирование ВСУ
Белгородский суд приговорил россиянина к колонии за финансирование ВСУ - РИА Новости, 03.10.2024
Белгородский суд приговорил россиянина к колонии за финансирование ВСУ
Россиянин, выступавший против спецоперации, приговорен Белгородским областным судом к 12,5 годам колонии за госизмену в виде финансовой помощи украинским... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:47
2024-10-03T13:47
происшествия
харьковская область
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Россиянин, выступавший против спецоперации, приговорен Белгородским областным судом к 12,5 годам колонии за госизмену в виде финансовой помощи украинским военным, сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области. По данным пресс-службы, фигурант, являясь противником проведения специальной военной операции, оказывал активную финансовую помощь украинским военным, участвующим в боевых действиях против российских войск. На него завели дело о госизмене. "Белгородским областным судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного указанной статьёй УК России. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей", - говорится в релизе УФСБ. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил. В пресс-службе УФСБ уточнили РИА Новости, что мужчина является уроженцем села Капитоловка Изюмского района Харьковской области.
https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html
https://ria.ru/20240612/finansirovanie-1952362031.html
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происшествия, харьковская область
Происшествия, Харьковская область
Белгородский суд приговорил россиянина к колонии за финансирование ВСУ

Белгородский суд приговорил россиянина к 12,5 годам колонии за госизмену

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Россиянин, выступавший против спецоперации, приговорен Белгородским областным судом к 12,5 годам колонии за госизмену в виде финансовой помощи украинским военным, сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области.
По данным пресс-службы, фигурант, являясь противником проведения специальной военной операции, оказывал активную финансовую помощь украинским военным, участвующим в боевых действиях против российских войск. На него завели дело о госизмене.
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"Белгородским областным судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного указанной статьёй УК России. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей", - говорится в релизе УФСБ.
Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
В пресс-службе УФСБ уточнили РИА Новости, что мужчина является уроженцем села Капитоловка Изюмского района Харьковской области.
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