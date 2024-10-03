https://ria.ru/20241003/gosduma-1976269285.html
В Госдуме назвали слова генсека НАТО по Украине "дарами данайцев"
В Госдуме назвали слова генсека НАТО по Украине "дарами данайцев" - РИА Новости, 03.10.2024
В Госдуме назвали слова генсека НАТО по Украине "дарами данайцев"
Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал украинский народ опасаться дальнейшей интеграции с НАТО, сравнив заявление генсека... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T22:31
2024-10-03T22:31
2024-10-03T22:31
специальная военная операция на украине
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дмитрий белик
марк рютте
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал украинский народ опасаться дальнейшей интеграции с НАТО, сравнив заявление генсека альянса с дарами данайцев. Ранее новый генсек НАТО Марк Рютте во время необъявленного визита в Киев заявил, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО, и у России нет права вето по этому вопросу. При этом Рютте не назвал никаких сроков возможного приглашения Украины в НАТО, которое требует единогласного решения всех членов альянса. "Очередной мёд в уши украинских граждан льёт новый генсек НАТО. В его слова даже (Владимир) Зеленский уже не верит, но продолжает играть роль лидера нового члена альянса. Правы были античные авторы "Илиады", призывавшие не верить данайцам, дары приносящим", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, сегодня по количеству обещаний со стороны Запада Украина - безусловный лидер на всей планете. "Для кого-то путь в НАТО был результатом референдума, а для украинского народа очень туманный путь в альянс щедро полит кровью и разрушениями. Впрочем, это заслуга только их лидера, ведь коллективный альянс не сотрудничает с патриотами, им нужны только предатели", - сказал депутат. Дары данайцев – коварные дары, таящие в себе обман и угрозу. Латинская крылатая фраза связана с огромным деревянным конём, оставленным в дар жителям Трои, внутри которого прятался отряд вражеских воинов.
https://ria.ru/20241003/nato-1976162215.html
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в мире, украина, дмитрий белик, марк рютте, нато, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Белик, Марк Рютте, НАТО, Госдума РФ
В Госдуме назвали слова генсека НАТО по Украине "дарами данайцев"
Депутат Белик призвал украинцев опасаться дальнейшей интеграции с НАТО