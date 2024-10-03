https://ria.ru/20241003/gosduma-1976107318.html

В ГД внесли проект о штрафах за завышение цен на социально значимые товары

В ГД внесли проект о штрафах за завышение цен на социально значимые товары - РИА Новости, 03.10.2024

В ГД внесли проект о штрафах за завышение цен на социально значимые товары

Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесли на рассмотрение парламента законопроект об ужесточении... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:17

2024-10-03T11:17

2024-10-03T11:17

экономика

россия

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

общество

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесли на рассмотрение парламента законопроект об ужесточении наказания за завышение цен на социально значимые товары, законопроект доступен в думской базе данных. "Проектом федерального закона предлагается ввести в качестве такого основания совершение административного правонарушения на рынке социально значимых продовольственных товаров. Считаем целесообразным использовать для указанных целей Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 No 530", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В настоящее время согласно Кодексу об административных правонарушениях установлена ответственность за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке и за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координацию экономической деятельности, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. "Действующие редакции статей 14.31 и 14.32 КоАП РФ содержат примечания (3 и 4 соответственно), устанавливающие дополнительные обстоятельства, отягчающие административную ответственность", - уточняется в ней. По словам Нилова, не так давно ряд производителей необоснованно завысили цены на социально значимые продукты - в частности, на яйца. Из писем Федеральной антимонопольной службы следовало, что отдельные производители привлечены к ответственности. "Были действительно допущены случаи необоснованного завышения цен в нарушение действующего законодательства. Тогда же встал вопрос об усилении административной ответственности в этой сфере, чтобы ни у кого не возникало соблазна наживаться за счет кошельков наших граждан при продаже, в том числе, товаров и продуктов первой необходимости. И сейчас, на фоне активных проверочных мероприятий по линии ФАС, наша инициатива становится еще более актуальной. Искусственно завышать цены должно быть невыгодно", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240918/gosduma-1973482787.html

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экономика, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество