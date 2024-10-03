В ГД внесли проект о штрафах за завышение цен на социально значимые товары
ЛДПР призвала ужесточить наказание за завышение цен на социально значимые товары
Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесли на рассмотрение парламента законопроект об ужесточении наказания за завышение цен на социально значимые товары, законопроект доступен в думской базе данных.
"Проектом федерального закона предлагается ввести в качестве такого основания совершение административного правонарушения на рынке социально значимых продовольственных товаров. Считаем целесообразным использовать для указанных целей Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 No 530", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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В настоящее время согласно Кодексу об административных правонарушениях установлена ответственность за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке и за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координацию экономической деятельности, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
"Действующие редакции статей 14.31 и 14.32 КоАП РФ содержат примечания (3 и 4 соответственно), устанавливающие дополнительные обстоятельства, отягчающие административную ответственность", - уточняется в ней.
По словам Нилова, не так давно ряд производителей необоснованно завысили цены на социально значимые продукты - в частности, на яйца. Из писем Федеральной антимонопольной службы следовало, что отдельные производители привлечены к ответственности.
"Были действительно допущены случаи необоснованного завышения цен в нарушение действующего законодательства. Тогда же встал вопрос об усилении административной ответственности в этой сфере, чтобы ни у кого не возникало соблазна наживаться за счет кошельков наших граждан при продаже, в том числе, товаров и продуктов первой необходимости. И сейчас, на фоне активных проверочных мероприятий по линии ФАС, наша инициатива становится еще более актуальной. Искусственно завышать цены должно быть невыгодно", - заключил парламентарий.