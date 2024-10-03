https://ria.ru/20241003/gorlovka-1976261984.html

В Горловке при атаке беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС

В Горловке при атаке беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС - РИА Новости, 03.10.2024

В Горловке при атаке беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС

Четверо сотрудников МЧС РФ пострадали в Горловке в ДНР при атаке беспилотника, они госпитализированы с контузией, сообщает МЧС России. РИА Новости, 03.10.2024

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2024-10-03T21:12

2024-10-03T21:23

специальная военная операция на украине

горловка

россия

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

украина

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Четверо сотрудников МЧС РФ пострадали в Горловке в ДНР при атаке беспилотника, они госпитализированы с контузией, сообщает МЧС России."В ДНР пострадали четыре сотрудника МЧС России. Из-за атаки БПЛА в Горловке загорелась сухая трава и мусор. После ликвидации пожара огнеборцы в небе заметили беспилотник. Им чудом удалось спуститься в укрытие", - говорится в Telegram-канале ведомства.Также из-за сброса взрывоопасного предмета повреждена автоцистерна."️Вернувшись в подразделение, спасатели почувствовали себя плохо. С контузией они госпитализированы", - добавили в МЧС РФ.

https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

горловка

россия

донецкая народная республика

украина

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Пожар в Горловке после атаки беспилотника ВСУ, во время тушения которого пострадали сотрудники МЧС Четверо сотрудников МЧС пострадали в Горловке в ДНР в результате атаки беспилотника ВСУ, они госпитализированы с контузией, сообщили в ведомстве 2024-10-03T21:12 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

горловка, россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины