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В Горловке при атаке беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС - РИА Новости, 03.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:12 03.10.2024 (обновлено: 21:23 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/gorlovka-1976261984.html
В Горловке при атаке беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС
В Горловке при атаке беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС - РИА Новости, 03.10.2024
В Горловке при атаке беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС
Четверо сотрудников МЧС РФ пострадали в Горловке в ДНР при атаке беспилотника, они госпитализированы с контузией, сообщает МЧС России. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T21:12
2024-10-03T21:23
специальная военная операция на украине
горловка
россия
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Четверо сотрудников МЧС РФ пострадали в Горловке в ДНР при атаке беспилотника, они госпитализированы с контузией, сообщает МЧС России."В ДНР пострадали четыре сотрудника МЧС России. Из-за атаки БПЛА в Горловке загорелась сухая трава и мусор. После ликвидации пожара огнеборцы в небе заметили беспилотник. Им чудом удалось спуститься в укрытие", - говорится в Telegram-канале ведомства.Также из-за сброса взрывоопасного предмета повреждена автоцистерна."️Вернувшись в подразделение, спасатели почувствовали себя плохо. С контузией они госпитализированы", - добавили в МЧС РФ.
https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html
горловка
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донецкая народная республика
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Пожар в Горловке после атаки беспилотника ВСУ, во время тушения которого пострадали сотрудники МЧС
Четверо сотрудников МЧС пострадали в Горловке в ДНР в результате атаки беспилотника ВСУ, они госпитализированы с контузией, сообщили в ведомстве
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горловка, россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Россия, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина, Вооруженные силы Украины
В Горловке при атаке беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС

В Горловке 4 сотрудника МЧС госпитализированы с контузией после атаки дрона ВСУ

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Четверо сотрудников МЧС РФ пострадали в Горловке в ДНР при атаке беспилотника, они госпитализированы с контузией, сообщает МЧС России.
«
"В ДНР пострадали четыре сотрудника МЧС России. Из-за атаки БПЛА в Горловке загорелась сухая трава и мусор. После ликвидации пожара огнеборцы в небе заметили беспилотник. Им чудом удалось спуститься в укрытие", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Также из-за сброса взрывоопасного предмета повреждена автоцистерна.
"️Вернувшись в подразделение, спасатели почувствовали себя плохо. С контузией они госпитализированы", - добавили в МЧС РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Определено место будущей гибели еще десятков тысяч солдат ВСУ
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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