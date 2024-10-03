https://ria.ru/20241003/gorlovka-1976261984.html
В Горловке при атаке беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС
В Горловке при атаке беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС - РИА Новости, 03.10.2024
В Горловке при атаке беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС
Четверо сотрудников МЧС РФ пострадали в Горловке в ДНР при атаке беспилотника, они госпитализированы с контузией, сообщает МЧС России. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T21:12
2024-10-03T21:12
2024-10-03T21:23
специальная военная операция на украине
горловка
россия
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976262758_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_51c88ea59e29694ccee618d22053db88.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Четверо сотрудников МЧС РФ пострадали в Горловке в ДНР при атаке беспилотника, они госпитализированы с контузией, сообщает МЧС России."В ДНР пострадали четыре сотрудника МЧС России. Из-за атаки БПЛА в Горловке загорелась сухая трава и мусор. После ликвидации пожара огнеборцы в небе заметили беспилотник. Им чудом удалось спуститься в укрытие", - говорится в Telegram-канале ведомства.Также из-за сброса взрывоопасного предмета повреждена автоцистерна."️Вернувшись в подразделение, спасатели почувствовали себя плохо. С контузией они госпитализированы", - добавили в МЧС РФ.
https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html
горловка
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976262758_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_14866be3e01470f52bbcbb0885e7bad2.jpg
Пожар в Горловке после атаки беспилотника ВСУ, во время тушения которого пострадали сотрудники МЧС
Четверо сотрудников МЧС пострадали в Горловке в ДНР в результате атаки беспилотника ВСУ, они госпитализированы с контузией, сообщили в ведомстве
2024-10-03T21:12
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Россия, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина, Вооруженные силы Украины
В Горловке при атаке беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС
В Горловке 4 сотрудника МЧС госпитализированы с контузией после атаки дрона ВСУ