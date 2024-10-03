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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 03.10.2024
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19:06 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/gorlovka-1976247542.html
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 03.10.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска в седьмой раз с начала суток сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки,... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T19:06
2024-10-03T19:06
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска в седьмой раз с начала суток сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки, сообщило в четверг представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в четверг представительство сообщало, что ВСУ в 7.30, 9.15, 9.55, 10.00, 12.30 и 12.40 сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Никитовский район Горловки. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 18:00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241003/lnr-1976135041.html
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в мире, горловка, украина, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
В мире, Горловка, Украина, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

ВСУ в седьмой раз за сутки сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку Донецкой области
Стела на въезде в Горловку Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска в седьмой раз с начала суток сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки, сообщило в четверг представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее в четверг представительство сообщало, что ВСУ в 7.30, 9.15, 9.55, 10.00, 12.30 и 12.40 сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Никитовский район Горловки.
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 18:00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Головная часть ракеты HIMARS (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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В миреГорловкаУкраинаДонецкСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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