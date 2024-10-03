МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Более пяти тысяч человек посетили выставку о сценографе Александре Головине Бахрушинского театрального музея в Париже менее чем за месяц, сообщили в Минкультуры РФ."Более пяти тысяч человек посетили выставку Бахрушинского музея в Париже меньше чем за месяц. Во Франции в Российском духовно-культурном православном центре завершила работу первая зарубежная выставка о сценографе Александре Головине", - говорится в Telegram-канале ведомства.Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова назвала выставку настоящим культурным событием во Франции."Большинством посетителей нашей выставки стали сами французы. Это доказывает: в Европе по-прежнему ценят и уважают русское искусство. Безусловно, нашу культуру невозможно отменить, как и оспорить ее неоценимый вклад в мировое культурное наследие", — подчеркнула глава музея, слова которой приводятся в публикации.Директор центра, советник-посланник посольства по вопросам культуры Анна Котлова поблагодарила Бахрушинский музей за организацию выставки и сообщила, что она стала одной из самых посещаемых за все 8 лет работы центра в Париже.В ближайшее время выставка откроется в Люксембурге.
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Более пяти тысяч человек посетили выставку о сценографе Александре Головине Бахрушинского театрального музея в Париже менее чем за месяц, сообщили в Минкультуры РФ.
«
"Более пяти тысяч человек посетили выставку Бахрушинского музея в Париже меньше чем за месяц. Во Франции в Российском духовно-культурном православном центре завершила работу первая зарубежная выставка о сценографе Александре Головине", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова назвала выставку настоящим культурным событием во Франции.
«
"Большинством посетителей нашей выставки стали сами французы. Это доказывает: в Европе по-прежнему ценят и уважают русское искусство. Безусловно, нашу культуру невозможно отменить, как и оспорить ее неоценимый вклад в мировое культурное наследие", — подчеркнула глава музея, слова которой приводятся в публикации.
Директор центра, советник-посланник посольства по вопросам культуры Анна Котлова поблагодарила Бахрушинский музей за организацию выставки и сообщила, что она стала одной из самых посещаемых за все 8 лет работы центра в Париже.
В ближайшее время выставка откроется в Люксембурге.
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