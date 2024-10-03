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Более пяти тысяч человек посетили выставку Бахрушинского музея в Париже

Более пяти тысяч человек посетили выставку Бахрушинского музея в Париже - РИА Новости, 03.10.2024

Более пяти тысяч человек посетили выставку Бахрушинского музея в Париже

Более пяти тысяч человек посетили выставку о сценографе Александре Головине Бахрушинского театрального музея в Париже менее чем за месяц, сообщили в Минкультуры РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:00

2024-10-03T16:00

2024-10-03T16:00

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франция

театральный музей имени бахрушина

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Более пяти тысяч человек посетили выставку о сценографе Александре Головине Бахрушинского театрального музея в Париже менее чем за месяц, сообщили в Минкультуры РФ."Более пяти тысяч человек посетили выставку Бахрушинского музея в Париже меньше чем за месяц. Во Франции в Российском духовно-культурном православном центре завершила работу первая зарубежная выставка о сценографе Александре Головине", - говорится в Telegram-канале ведомства.Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова назвала выставку настоящим культурным событием во Франции."Большинством посетителей нашей выставки стали сами французы. Это доказывает: в Европе по-прежнему ценят и уважают русское искусство. Безусловно, нашу культуру невозможно отменить, как и оспорить ее неоценимый вклад в мировое культурное наследие", — подчеркнула глава музея, слова которой приводятся в публикации.Директор центра, советник-посланник посольства по вопросам культуры Анна Котлова поблагодарила Бахрушинский музей за организацию выставки и сообщила, что она стала одной из самых посещаемых за все 8 лет работы центра в Париже.В ближайшее время выставка откроется в Люксембурге.

https://ria.ru/20240906/meyerkholdvystavka-1971112521.html

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париж, россия, франция, театральный музей имени бахрушина