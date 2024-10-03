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Более пяти тысяч человек посетили выставку Бахрушинского музея в Париже - РИА Новости, 03.10.2024
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Музейные маршруты России
 
16:00 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/golovinparizh-1976182826.html
Более пяти тысяч человек посетили выставку Бахрушинского музея в Париже
Более пяти тысяч человек посетили выставку Бахрушинского музея в Париже - РИА Новости, 03.10.2024
Более пяти тысяч человек посетили выставку Бахрушинского музея в Париже
Более пяти тысяч человек посетили выставку о сценографе Александре Головине Бахрушинского театрального музея в Париже менее чем за месяц, сообщили в Минкультуры РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:00
2024-10-03T16:00
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франция
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Более пяти тысяч человек посетили выставку о сценографе Александре Головине Бахрушинского театрального музея в Париже менее чем за месяц, сообщили в Минкультуры РФ.&quot;Более пяти тысяч человек посетили выставку Бахрушинского музея в Париже меньше чем за месяц. Во Франции в Российском духовно-культурном православном центре завершила работу первая зарубежная выставка о сценографе Александре Головине&quot;, - говорится в Telegram-канале ведомства.Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова назвала выставку настоящим культурным событием во Франции.&quot;Большинством посетителей нашей выставки стали сами французы. Это доказывает: в Европе по-прежнему ценят и уважают русское искусство. Безусловно, нашу культуру невозможно отменить, как и оспорить ее неоценимый вклад в мировое культурное наследие&quot;, — подчеркнула глава музея, слова которой приводятся в публикации.Директор центра, советник-посланник посольства по вопросам культуры Анна Котлова поблагодарила Бахрушинский музей за организацию выставки и сообщила, что она стала одной из самых посещаемых за все 8 лет работы центра в Париже.В ближайшее время выставка откроется в Люксембурге.
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париж, россия, франция, театральный музей имени бахрушина
Музейные маршруты России, Париж, Россия, Франция, Театральный музей имени Бахрушина

Более пяти тысяч человек посетили выставку Бахрушинского музея в Париже

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяВыставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Более пяти тысяч человек посетили выставку о сценографе Александре Головине Бахрушинского театрального музея в Париже менее чем за месяц, сообщили в Минкультуры РФ.
«

"Более пяти тысяч человек посетили выставку Бахрушинского музея в Париже меньше чем за месяц. Во Франции в Российском духовно-культурном православном центре завершила работу первая зарубежная выставка о сценографе Александре Головине", - говорится в Telegram-канале ведомства.

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяВыставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяВыставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяВыставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяВыставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
5 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяВыставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
6 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея

Книга отзывов на выставке Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине

Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине

Книга отзывов на выставке Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
7 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
8 из 8
Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 8
Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 8
Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 8
Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 8
Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
5 из 8
Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
6 из 8

Книга отзывов на выставке Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
7 из 8
Выставка Бахрушинского театрального музея о сценографе Александре Головине
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
8 из 8
Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова назвала выставку настоящим культурным событием во Франции.
«

"Большинством посетителей нашей выставки стали сами французы. Это доказывает: в Европе по-прежнему ценят и уважают русское искусство. Безусловно, нашу культуру невозможно отменить, как и оспорить ее неоценимый вклад в мировое культурное наследие", — подчеркнула глава музея, слова которой приводятся в публикации.

Директор центра, советник-посланник посольства по вопросам культуры Анна Котлова поблагодарила Бахрушинский музей за организацию выставки и сообщила, что она стала одной из самых посещаемых за все 8 лет работы центра в Париже.
В ближайшее время выставка откроется в Люксембурге.
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Музейные маршруты РоссииПарижРоссияФранцияТеатральный музей имени Бахрушина
 
 
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