ФРГ проголосует против пошлин ЕС на импорт электромобилей из КНР, пишут СМИ
Reuters: ФРГ проголосует против пошлин ЕС на импорт китайских электромобилей
© AP Photo / Markus SchreiberСимволика ЕС в метро Берлина
© AP Photo / Markus Schreiber
Символика ЕС в метро Берлина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости/Прайм. Германия проголосует против введения пошлин ЕС на импорт китайских электромобилей, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Германия в пятницу проголосует против введения пошлин Евросоюза на китайские электромобили", - пишет агентство.
Ранее агентство со ссылкой на источники сообщало, что страны ЕС могут одобрить в пятницу введение пошлин в размере до 45% на импорт китайских электромобилей. Представитель компании Volkswagen в ответ на запрос РИА Новости сообщал, что концерну невыгоден обсуждаемый в Евросоюзе ввод повышенных тарифов на электромобили из Китая, так как негативные последствия этого решения перевесят любые предполагаемые выгоды для немецкой автомобильной промышленности.
В конце сентября Еврокомиссия сообщила, что разослала заинтересованным сторонам проект окончательного решения о введении импортных пошлин на электромобили из Китая, которые составят в зависимости от производителя от 17% до 36,3%. На автомашины Tesla пошлины составят 9%. Пошлины окончательно введут не позднее ноября этого года.
Ранее в министерстве коммерции КНР заявляли, что ЕС нагнетает торговые разногласия, которые могут спровоцировать "торговую войну". В ведомстве отмечали, что методы ЕС являются образцом протекционизма, а Китай тверд в своей решимости защищать свои законные интересы.
В Германии конфискуют авто с российскими номерами, заявили в посольстве
4 сентября 2023, 15:20