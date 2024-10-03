https://ria.ru/20241003/germaniya-1976273761.html

ФРГ проголосует против пошлин ЕС на импорт электромобилей из КНР, пишут СМИ

ФРГ проголосует против пошлин ЕС на импорт электромобилей из КНР, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2024

ФРГ проголосует против пошлин ЕС на импорт электромобилей из КНР, пишут СМИ

Германия проголосует против введения пошлин ЕС на импорт китайских электромобилей, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T23:24

2024-10-03T23:24

2024-10-03T23:24

экономика

авто

китай

германия

евросоюз

еврокомиссия

volkswagen group

volkswagen touareg

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости/Прайм. Германия проголосует против введения пошлин ЕС на импорт китайских электромобилей, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Германия в пятницу проголосует против введения пошлин Евросоюза на китайские электромобили", - пишет агентство. Ранее агентство со ссылкой на источники сообщало, что страны ЕС могут одобрить в пятницу введение пошлин в размере до 45% на импорт китайских электромобилей. Представитель компании Volkswagen в ответ на запрос РИА Новости сообщал, что концерну невыгоден обсуждаемый в Евросоюзе ввод повышенных тарифов на электромобили из Китая, так как негативные последствия этого решения перевесят любые предполагаемые выгоды для немецкой автомобильной промышленности. В конце сентября Еврокомиссия сообщила, что разослала заинтересованным сторонам проект окончательного решения о введении импортных пошлин на электромобили из Китая, которые составят в зависимости от производителя от 17% до 36,3%. На автомашины Tesla пошлины составят 9%. Пошлины окончательно введут не позднее ноября этого года. Ранее в министерстве коммерции КНР заявляли, что ЕС нагнетает торговые разногласия, которые могут спровоцировать "торговую войну". В ведомстве отмечали, что методы ЕС являются образцом протекционизма, а Китай тверд в своей решимости защищать свои законные интересы.

https://ria.ru/20241003/vengriya-1976172495.html

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китай

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экономика, авто, китай, германия, евросоюз, еврокомиссия, volkswagen group, volkswagen touareg