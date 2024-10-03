https://ria.ru/20241003/germaniya-1976139561.html

При стрельбе в баре в Германии погиб человек

При стрельбе в баре в Германии погиб человек - РИА Новости, 03.10.2024

При стрельбе в баре в Германии погиб человек

Один человек погиб, двое доставлены больницу в результате стрельбы, которая произошла в баре в немецком городе Гёппинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг на РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T13:24

2024-10-03T13:24

2024-10-03T13:25

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германия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Один человек погиб, двое доставлены больницу в результате стрельбы, которая произошла в баре в немецком городе Гёппинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе страны, сообщило в среду издание Bild. "Несколько звонивших... сообщили полиции о выстрелах в баре на улице Гартенштрассе в Гёппингене... На место поспешили первые патрульные. Там полицейские обнаружили трех раненых с огнестрельными ранениями. Для одного из них помощь пришла слишком поздно: 29-летний мужчина скончался на месте. Двое других пострадавших были доставлены в больницу", - пишет издание. Отмечается, что инцидент произошел около 22.00 (23.00 мск) в среду. Нападавший скрылся с места происшествия пешком, известно, что он был одет в черное. Данных о том, в кого именно стрелял преступник, в каких отношениях он состоял с пострадавшими и погибшим, а также связана ли стрельба в баре с борьбой двух криминальных группировок из Штутгарта, пока нет. Полиция начала расследование.

https://ria.ru/20240714/germaniya-1959600968.html

германия

баден-вюртемберг

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в мире, bild, германия, баден-вюртемберг, штутгарт