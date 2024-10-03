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"Вывод таков". В США сообщили плохие новости Украине про F-16 - РИА Новости, 03.10.2024
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09:43 03.10.2024 (обновлено: 16:16 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/general-1976089889.html
"Вывод таков". В США сообщили плохие новости Украине про F-16
"Вывод таков". В США сообщили плохие новости Украине про F-16 - РИА Новости, 03.10.2024
"Вывод таков". В США сообщили плохие новости Украине про F-16
Переданные Украине самолеты F-16 уступают российским истребителям, заявил генерал-майор армии США в отставке Гордон Дэвис в интервью Business Insider. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T09:43
2024-10-03T16:16
технологии
украина
сша
херсонская область
владимир сальдо
владимир зеленский
f-16
в мире
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Переданные Украине самолеты F-16 уступают российским истребителям, заявил генерал-майор армии США в отставке Гордон Дэвис в интервью Business Insider."Даже если мы установим на эти самолеты самые современные системы, они все равно не превзойдут по характеристикам лучшие российские машины", — указал бывший военный.По его словам, у поставленных единиц есть определенные проблемы с дальностью и защищенностью."Вывод таков. Можно дать F-16 максимум в плане боеприпасов, РЭБ, но они все равно будут в определенной мере уязвимы для наземной ПВО, а также для самых современных российских истребителей", — резюмировал Дэвис.В конце сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал бессмысленным расчет украинской стороны на поставляемые американские истребители F-16 как на чудо-оружие.О прибытии истребителей F-16 на Украину 4 августа сообщал Владимир Зеленский.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241003/ukraina-1976082620.html
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технологии, украина, сша, херсонская область , владимир сальдо, владимир зеленский, f-16, в мире, политика
Технологии, Украина, США, Херсонская область , Владимир Сальдо, Владимир Зеленский, F-16, В мире, Политика
"Вывод таков". В США сообщили плохие новости Украине про F-16

Генерал Дэвис: переданные Украине F-16 уступают российским истребителям

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Переданные Украине самолеты F-16 уступают российским истребителям, заявил генерал-майор армии США в отставке Гордон Дэвис в интервью Business Insider.
«
"Даже если мы установим на эти самолеты самые современные системы, они все равно не превзойдут по характеристикам лучшие российские машины", — указал бывший военный.
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По его словам, у поставленных единиц есть определенные проблемы с дальностью и защищенностью.
«
"Вывод таков. Можно дать F-16 максимум в плане боеприпасов, РЭБ, но они все равно будут в определенной мере уязвимы для наземной ПВО, а также для самых современных российских истребителей", — резюмировал Дэвис.
В конце сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал бессмысленным расчет украинской стороны на поставляемые американские истребители F-16 как на чудо-оружие.
О прибытии истребителей F-16 на Украину 4 августа сообщал Владимир Зеленский.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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ТехнологииУкраинаСШАХерсонская областьВладимир СальдоВладимир ЗеленскийF-16В миреПолитика
 
 
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