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"Вывод таков". В США сообщили плохие новости Украине про F-16
"Вывод таков". В США сообщили плохие новости Украине про F-16 - РИА Новости, 03.10.2024
"Вывод таков". В США сообщили плохие новости Украине про F-16
Переданные Украине самолеты F-16 уступают российским истребителям, заявил генерал-майор армии США в отставке Гордон Дэвис в интервью Business Insider. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T09:43
2024-10-03T09:43
2024-10-03T16:16
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Переданные Украине самолеты F-16 уступают российским истребителям, заявил генерал-майор армии США в отставке Гордон Дэвис в интервью Business Insider."Даже если мы установим на эти самолеты самые современные системы, они все равно не превзойдут по характеристикам лучшие российские машины", — указал бывший военный.По его словам, у поставленных единиц есть определенные проблемы с дальностью и защищенностью."Вывод таков. Можно дать F-16 максимум в плане боеприпасов, РЭБ, но они все равно будут в определенной мере уязвимы для наземной ПВО, а также для самых современных российских истребителей", — резюмировал Дэвис.В конце сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал бессмысленным расчет украинской стороны на поставляемые американские истребители F-16 как на чудо-оружие.О прибытии истребителей F-16 на Украину 4 августа сообщал Владимир Зеленский.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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"Вывод таков". В США сообщили плохие новости Украине про F-16
Генерал Дэвис: переданные Украине F-16 уступают российским истребителям