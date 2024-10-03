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В секторе Газа за сутки погибли около сотни человек - РИА Новости, 03.10.2024
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12:38 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/gaza-1976128332.html
В секторе Газа за сутки погибли около сотни человек
В секторе Газа за сутки погибли около сотни человек - РИА Новости, 03.10.2024
В секторе Газа за сутки погибли около сотни человек
Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали по меньшей мере 99 человек, 169 пострадали, сообщило министерство здравоохранения анклава. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:38
2024-10-03T12:38
в мире
израиль
сектор газа
рафах (провинция)
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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КАИР, 3 окт - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали по меньшей мере 99 человек, 169 пострадали, сообщило министерство здравоохранения анклава. "За последние 24 часа израильская оккупация совершила восемь массовых убийств семей в секторе Газа, в больницы поступили 99 погибших и 169 пострадавших", - говорится в сообщении минздрава Газы. По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта выросло до 41 788, пострадали более 96,7 тысячи человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240922/guterresh-1974125644.html
израиль
сектор газа
рафах (провинция)
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в мире, израиль, сектор газа, рафах (провинция), хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, оон
В мире, Израиль, Сектор Газа, Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, ООН
В секторе Газа за сутки погибли около сотни человек

Минздрав анклава: около сотни человек погибли в Газе за сутки, 169 пострадали

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалаточный лагерь в секторе Газа
Палаточный лагерь в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палаточный лагерь в секторе Газа. Архивное фото
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КАИР, 3 окт - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали по меньшей мере 99 человек, 169 пострадали, сообщило министерство здравоохранения анклава.
"За последние 24 часа израильская оккупация совершила восемь массовых убийств семей в секторе Газа, в больницы поступили 99 погибших и 169 пострадавших", - говорится в сообщении минздрава Газы.
По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта выросло до 41 788, пострадали более 96,7 тысячи человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Израиль и ХАМАС не хотят прекращения огня в секторе Газа, заявил Гутерреш
22 сентября, 19:01
 
В миреИзраильСектор ГазаРафах (провинция)ХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ООН
 
 
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