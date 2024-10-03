https://ria.ru/20241003/gaza-1976078175.html

Более 1,4 миллиона палестинцев недополучили помощь в сентябре

Более 1,4 миллиона палестинцев недополучили помощь в сентябре - РИА Новости, 03.10.2024

Более 1,4 миллиона палестинцев недополучили помощь в сентябре

Более 1,4 миллиона палестинцев в секторе Газа недополучили продовольственную помощь в сентябре на фоне конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС, сообщил РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T08:06

2024-10-03T08:06

2024-10-03T08:06

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Более 1,4 миллиона палестинцев в секторе Газа недополучили продовольственную помощь в сентябре на фоне конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС, сообщил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини в соцсети X. "В Газе более 1 миллиона человек недополучили продовольственных пайков в августе. В сентябре это число возросло до более чем 1,4 миллиона", - написал Лаззарини. Лаззарини отметил, что более 100 тысяч тонн продовольствия "застряли" за пределами сектора Газа из-за ограничений доступа в эксклав. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240824/izrail-1968208980.html

https://ria.ru/20241002/nebenzya-1976036806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, бапор