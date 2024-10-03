https://ria.ru/20241003/gagauziya-1976144892.html

Глава Гагаузии назвала заседание суда в четверг фарсом

Глава Гагаузии назвала заседание суда в четверг фарсом - РИА Новости, 03.10.2024

Глава Гагаузии назвала заседание суда в четверг фарсом

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул охарактеризовала заседание суда в четверг как фарс, отметив, что в качестве свидетелей выступили два блогера. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T13:45

2024-10-03T13:45

2024-10-03T13:45

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гагаузия

кишинев

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 3 окт – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул охарактеризовала заседание суда в четверг как фарс, отметив, что в качестве свидетелей выступили два блогера. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила 24 апреля в суд уголовное дело против Гуцул, которая ранее в интервью РИА Новости заявила, что все обвинения являются политическим преследованием. В четверг в районном суде Кишинева прошло очередное заседание по этому делу. "Почти три часа потраченного времени — это настоящий фарс, а не судебное слушание. В процессе выступили в качестве свидетелей два блогера, финансируемые прозападными НКО. Однако их показания не содержали конкретной информации ни обо мне, ни о моей коллеге Светлане Попан", — сказала Гуцул журналистам на выходе из зала суда. Глава Гагаузии также выразила недовольство в связи с другим судебным процессом, проходящим на юге Молдавии в городе Кагул, где рассматриваются дела пятерых активистов и сторонников блока "Победа", которые были задержаны в минувший вторник после обысков в Комрате, столице Гагаузии, в рамках дела о незаконном финансировании политических партий. "Это давление. Давление на оппозицию. Власти продолжают преследование сторонников блока "Победа", — подчеркнула она. После выборов весной прошлого года Гуцул, представляющая оппозиционную партию "Шор", была избрана главой Гагаузии. Власти Молдавии объявили эту партию антиконституционной и инициировали уголовные дела в отношении её лидеров. Инаугурация Гуцул состоялась 19 июля, но ни один из представителей власти республики на ней не присутствовал. До сих пор президент Санду не подписала указ об утверждении Гуцул в составе правительства, несмотря на требования законодательства. Гагаузия — автономия на юге Молдавии, традиционно выступающая за сближение с Россией, в то время как Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20240430/storonniki-1943139949.html

https://ria.ru/20240902/moldaviya-1969892385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул