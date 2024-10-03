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Глава Гагаузии назвала заседание суда в четверг фарсом - РИА Новости, 03.10.2024
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13:45 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/gagauziya-1976144892.html
Глава Гагаузии назвала заседание суда в четверг фарсом
Глава Гагаузии назвала заседание суда в четверг фарсом - РИА Новости, 03.10.2024
Глава Гагаузии назвала заседание суда в четверг фарсом
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул охарактеризовала заседание суда в четверг как фарс, отметив, что в качестве свидетелей выступили два блогера. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:45
2024-10-03T13:45
в мире
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гагаузия
кишинев
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КИШИНЕВ, 3 окт – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул охарактеризовала заседание суда в четверг как фарс, отметив, что в качестве свидетелей выступили два блогера. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила 24 апреля в суд уголовное дело против Гуцул, которая ранее в интервью РИА Новости заявила, что все обвинения являются политическим преследованием. В четверг в районном суде Кишинева прошло очередное заседание по этому делу. "Почти три часа потраченного времени — это настоящий фарс, а не судебное слушание. В процессе выступили в качестве свидетелей два блогера, финансируемые прозападными НКО. Однако их показания не содержали конкретной информации ни обо мне, ни о моей коллеге Светлане Попан", — сказала Гуцул журналистам на выходе из зала суда. Глава Гагаузии также выразила недовольство в связи с другим судебным процессом, проходящим на юге Молдавии в городе Кагул, где рассматриваются дела пятерых активистов и сторонников блока "Победа", которые были задержаны в минувший вторник после обысков в Комрате, столице Гагаузии, в рамках дела о незаконном финансировании политических партий. "Это давление. Давление на оппозицию. Власти продолжают преследование сторонников блока "Победа", — подчеркнула она. После выборов весной прошлого года Гуцул, представляющая оппозиционную партию "Шор", была избрана главой Гагаузии. Власти Молдавии объявили эту партию антиконституционной и инициировали уголовные дела в отношении её лидеров. Инаугурация Гуцул состоялась 19 июля, но ни один из представителей власти республики на ней не присутствовал. До сих пор президент Санду не подписала указ об утверждении Гуцул в составе правительства, несмотря на требования законодательства. Гагаузия — автономия на юге Молдавии, традиционно выступающая за сближение с Россией, в то время как Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20240430/storonniki-1943139949.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул
Глава Гагаузии назвала заседание суда в четверг фарсом

Глава Гагаузии назвала заседание суда, где свидетелями были два блогера, фарсом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 окт – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул охарактеризовала заседание суда в четверг как фарс, отметив, что в качестве свидетелей выступили два блогера.
Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила 24 апреля в суд уголовное дело против Гуцул, которая ранее в интервью РИА Новости заявила, что все обвинения являются политическим преследованием. В четверг в районном суде Кишинева прошло очередное заседание по этому делу.
Сторонники главы Гагаузии пикетируют здание районного суда Кишинева, призывая власти прекратить политическое преследование оппонентов. 30 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Сторонники Гуцул призвали прекратить преследование оппонентов
30 апреля, 12:38
"Почти три часа потраченного времени — это настоящий фарс, а не судебное слушание. В процессе выступили в качестве свидетелей два блогера, финансируемые прозападными НКО. Однако их показания не содержали конкретной информации ни обо мне, ни о моей коллеге Светлане Попан", — сказала Гуцул журналистам на выходе из зала суда.
Глава Гагаузии также выразила недовольство в связи с другим судебным процессом, проходящим на юге Молдавии в городе Кагул, где рассматриваются дела пятерых активистов и сторонников блока "Победа", которые были задержаны в минувший вторник после обысков в Комрате, столице Гагаузии, в рамках дела о незаконном финансировании политических партий.
"Это давление. Давление на оппозицию. Власти продолжают преследование сторонников блока "Победа", — подчеркнула она.
После выборов весной прошлого года Гуцул, представляющая оппозиционную партию "Шор", была избрана главой Гагаузии. Власти Молдавии объявили эту партию антиконституционной и инициировали уголовные дела в отношении её лидеров. Инаугурация Гуцул состоялась 19 июля, но ни один из представителей власти республики на ней не присутствовал. До сих пор президент Санду не подписала указ об утверждении Гуцул в составе правительства, несмотря на требования законодательства.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, традиционно выступающая за сближение с Россией, в то время как Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Власти Молдавии ведут "войну" с жителями Гагаузии, заявила Гуцул
2 сентября, 08:21
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения Гуцул
 
 
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