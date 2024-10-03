https://ria.ru/20241003/frantsiya-1976274861.html

Франция создаст Центр командования сухопутными войсками в ЕС, сообщили СМИ

Франция создаст Центр командования сухопутными войсками в ЕС, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.10.2024

Франция создаст Центр командования сухопутными войсками в ЕС, сообщили СМИ

Франция создает Центр командования сухопутными войсками в ЕС на фоне якобы российской угрозы, сообщает издание Monde. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T23:38

2024-10-03T23:38

2024-10-03T23:38

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ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Франция создает Центр командования сухопутными войсками в ЕС на фоне якобы российской угрозы, сообщает издание Monde. Расположенный в Лилле на севере страны центр, получивший название "Сухопутное командование воздушно-наземных операций в Европе" (CTE), насчитывает уже порядка 60 военных. Как пишет СМИ, "столкнувшись с ростом конфликтности в Европе в свете войны на Украине", генеральный штаб армии принял решение ускорить организацию командования. "Гипотеза конфронтации с Россией лежит в основе задач по усилению мощности этой структуры… Одной из главных задач остается создание полной поддержки, необходимой для возможного вмешательства армии в случае внезапного ухудшения геополитического контекста на восточном фланге", - говорится в статье. Согласно изданию, невозможность быстрого развертывания остается одним из слабых мест французской армии "при необходимости разместить войска в 2000 километрах от баз", однако Франция имеет выгодное географическое расположение. "В случае необходимости наша территория станет точкой входа для определенного количества союзных войск. В случае угрозы НАТО возникнет острая конкуренция за доступ к портам и аэропортам", - сообщил глава CTE, генерал Пьер-Эрик Гийо. По его словам, одной из задач также является предварительное размещение вооружений в ряде стран Восточной Европы. Так, Франция уже получила разрешение на размещение своих широкофюзеляжных самолетов в румынском Брашове недалеко от базы Чинку, которой она командует под эгидой НАТО. Еще часть военного оборудования планируется разместить в Чехии. С Грецией было достигнуто соглашение об использовании ее портов, еще часть оборудования может быть доставлена в Болгарию поездами. Весной 2025 года ВС Франции планируют провести масштабные учения "Dacian Spring", в рамках которых будет отработано размещение 5 тысяч солдат и проверка подключения центра командования ко всем засекреченным военным каналам коммуникаций Франции и НАТО. Как отметил командующий французскими сухопутными войсками, генерал Пьер Тужуз, "граница между "операциями" и "учениями" становится все более размытой: все является стратегическим сигналом". "Наши противники должны быть убеждены, что в случае конфронтации они могут потерять все. После тридцати лет разоружения не должно быть никаких сомнений в превосходстве наших способностей. Логика сдерживания на этапе, на котором мы находимся, крайне важна", - отметил он. Как сообщает издание, центр командования расположился в ранее пустовавшем подвале. "Большой стол в форме буквы U и около десяти кресел были установлены рядом с несколькими "кризисными станциями", расположенными на трех уровнях, напротив гигантского экрана, который позволяет просматривать в реальном времени несколько операций, выполняемых одновременно. Помещение оснащено новейшей системой видеоконференцсвязи. Вокруг отображено время ключевых стран для французских операций в Европе: Польши, Румынии, Армении, Эстонии, Украины и даже Боснии. На стене - рельефная карта Румынии и Молдавии", - сказано в публикации. На данный момент ВС Франции задействованы в трех операциях в Европе: около 450 военных находятся в Эстонии в рамках операции Lynx, от 800 до 1100 солдат дислоцированы в Румынии в рамках операции Aigle. Также французские военные находятся в Польше для обучения украинских солдат.

https://ria.ru/20241003/bpla-1976113553.html

https://ria.ru/20241001/frantsiya-1975698873.html

https://ria.ru/20240927/frantsiya-1975142072.html

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франция, европа, румыния, нато, евросоюз