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Финская полиция проверяет безопасность на территории российского посольства - РИА Новости, 03.10.2024
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18:33 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/finlyandiya-1976242165.html
Финская полиция проверяет безопасность на территории российского посольства
Финская полиция проверяет безопасность на территории российского посольства - РИА Новости, 03.10.2024
Финская полиция проверяет безопасность на территории российского посольства
Полиция Финляндии сообщила, что по просьбе российского посольства проводит проверку безопасности на территории дипмиссии. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T18:33
2024-10-03T18:33
в мире
финляндия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Полиция Финляндии сообщила, что по просьбе российского посольства проводит проверку безопасности на территории дипмиссии. "По просьбе российского посольства полиция сегодня, 3 октября, проводит проверку безопасности на территории дипломатической миссии. Работа на месте началась около 17:30 (совпадает с мск - ред.). Ситуация не представляет опасности для третьих лиц", - говорится на сайте финской полиции. Других подробностей в сообщении не приводится.
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в мире, финляндия
В мире, Финляндия
Финская полиция проверяет безопасность на территории российского посольства

Финская полиция проводит проверку безопасности в посольстве России

© Фото : Посольство России в ФинляндииПосольство России в Финляндии
Посольство России в Финляндии - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : Посольство России в Финляндии
Посольство России в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Полиция Финляндии сообщила, что по просьбе российского посольства проводит проверку безопасности на территории дипмиссии.
"По просьбе российского посольства полиция сегодня, 3 октября, проводит проверку безопасности на территории дипломатической миссии. Работа на месте началась около 17:30 (совпадает с мск - ред.). Ситуация не представляет опасности для третьих лиц", - говорится на сайте финской полиции.
Других подробностей в сообщении не приводится.
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