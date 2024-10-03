https://ria.ru/20241003/finlyandiya-1976242165.html

Финская полиция проверяет безопасность на территории российского посольства

Финская полиция проверяет безопасность на территории российского посольства - РИА Новости, 03.10.2024

Финская полиция проверяет безопасность на территории российского посольства

Полиция Финляндии сообщила, что по просьбе российского посольства проводит проверку безопасности на территории дипмиссии. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T18:33

2024-10-03T18:33

2024-10-03T18:33

в мире

финляндия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Полиция Финляндии сообщила, что по просьбе российского посольства проводит проверку безопасности на территории дипмиссии. "По просьбе российского посольства полиция сегодня, 3 октября, проводит проверку безопасности на территории дипломатической миссии. Работа на месте началась около 17:30 (совпадает с мск - ред.). Ситуация не представляет опасности для третьих лиц", - говорится на сайте финской полиции. Других подробностей в сообщении не приводится.

https://ria.ru/20240901/posol-1969792810.html

финляндия

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в мире, финляндия