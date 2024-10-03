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В Москве стартует международный форум BRICS+ Fashion Summit - РИА Новости, 03.10.2024
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00:28 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/fashion_summit-1976061386.html
В Москве стартует международный форум BRICS+ Fashion Summit
В Москве стартует международный форум BRICS+ Fashion Summit - РИА Новости, 03.10.2024
В Москве стартует международный форум BRICS+ Fashion Summit
Международный форум BRICS+ Fashion Summit стартует в Московском концертном зале "Зарядье" в четверг, он продлится до субботы, вход на мероприятие свободный, по... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T00:28
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москва
монголия
сальвадор
брикс
зарядье
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Международный форум BRICS+ Fashion Summit стартует в Московском концертном зале "Зарядье" в четверг, он продлится до субботы, вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации. Как сообщалось на сайте мэра и правительства, участие в форуме подтвердили представители свыше 100 стран, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара, также приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии. В программу войдут деловая часть, выставка "Наследие" и обучающий интенсив для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов. Деловая программа будет посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и многому другому. Международная выставка "Наследие" расскажет посетителям о влиянии культуры стран БРИКС и других государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды. Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников. Экспозиция будет сопровождаться видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций. На обучающий интенсив поступило почти 560 заявок, из них экспертный совет отберет 100. Курс позволит начинающим и опытным специалистам расширить круг знакомств и предоставит возможности для профессионального развития и повышения квалификации. В конце все слушатели получат соответствующие сертификаты.
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москва, монголия, сальвадор, брикс, зарядье
Москва, Монголия, Сальвадор, БРИКС, Зарядье
В Москве стартует международный форум BRICS+ Fashion Summit

В Москве 3 сентября стартует международный форум BRICS+ Fashion Summit

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМодели на подиуме во время модного показа бренда нестандартной классики из Китая CHNNYU в рамках "BRICS+ Fashion Summit" в Государственном историческом музее
Модели на подиуме во время модного показа бренда нестандартной классики из Китая CHNNYU в рамках BRICS+ Fashion Summit в Государственном историческом музее - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Модели на подиуме во время модного показа бренда нестандартной классики из Китая CHNNYU в рамках "BRICS+ Fashion Summit" в Государственном историческом музее . Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Международный форум BRICS+ Fashion Summit стартует в Московском концертном зале "Зарядье" в четверг, он продлится до субботы, вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.
Как сообщалось на сайте мэра и правительства, участие в форуме подтвердили представители свыше 100 стран, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара, также приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии. В программу войдут деловая часть, выставка "Наследие" и обучающий интенсив для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.
Деловая программа будет посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и многому другому. Международная выставка "Наследие" расскажет посетителям о влиянии культуры стран БРИКС и других государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды. Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников. Экспозиция будет сопровождаться видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций.
На обучающий интенсив поступило почти 560 заявок, из них экспертный совет отберет 100. Курс позволит начинающим и опытным специалистам расширить круг знакомств и предоставит возможности для профессионального развития и повышения квалификации. В конце все слушатели получат соответствующие сертификаты.
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