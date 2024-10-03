https://ria.ru/20241003/energoobekty-1976125967.html

ВС России нанесли удар по объектам энергетики на Украине

ВС России нанесли удар по объектам энергетики на Украине - РИА Новости, 03.10.2024

ВС России нанесли удар по объектам энергетики на Украине

Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли поражение объектам энергетики Украины, снабжавшим ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:28

2024-10-03T12:28

2024-10-03T12:28

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли поражение объектам энергетики Украины, снабжавшим ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, средства ПВО сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 144 беспилотника, в том числе 122 вне зоны проведения специальной военной операции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, сша, вооруженные силы украины