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ВС России нанесли удар по объектам энергетики на Украине - РИА Новости, 03.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/energoobekty-1976125967.html
ВС России нанесли удар по объектам энергетики на Украине
ВС России нанесли удар по объектам энергетики на Украине - РИА Новости, 03.10.2024
ВС России нанесли удар по объектам энергетики на Украине
Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли поражение объектам энергетики Украины, снабжавшим ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:28
2024-10-03T12:28
специальная военная операция на украине
украина
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сша
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли поражение объектам энергетики Украины, снабжавшим ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, средства ПВО сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 144 беспилотника, в том числе 122 вне зоны проведения специальной военной операции.
https://ria.ru/20241003/tank-1976122353.html
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украина, россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по объектам энергетики на Украине

ВС России нанесли удар по объектам энергетики на Украине, снабжавшим ВСУ

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли поражение объектам энергетики Украины, снабжавшим ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, средства ПВО сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 144 беспилотника, в том числе 122 вне зоны проведения специальной военной операции.
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