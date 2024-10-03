https://ria.ru/20241003/elektroenergiya-1976110484.html

В Харьковской и Полтавской областях ввели аварийные отключения света

В Харьковской и Полтавской областях ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 03.10.2024

В Харьковской и Полтавской областях ввели аварийные отключения света

Графики аварийных отключений электроснабжения введены в Харьковской и Полтавской областях на Украине из-за снижения напряжения в сети, сообщает в четверг... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:29

2024-10-03T11:29

2024-10-03T11:29

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Графики аварийных отключений электроснабжения введены в Харьковской и Полтавской областях на Украине из-за снижения напряжения в сети, сообщает в четверг украинская компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. Компания "Сумыоблэнерго" ранее в четверг сообщала, что в областном центре Сумы и Сумском районе на Украине введены аварийные отключения электроснабжения. "Для недопущения перегрузки оборудования и снижения напряжения в сетях облэнерго, с 10.15 (совпадает с мск – ред.) в части Харьковской и Полтавской областей введены аварийные отключения", - говорится в сообщении компании. По данным "Укрэнерго", графики будут действовать до завершения аварийно-восстановительных работ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, полтавская область, украина, сумы, укрэнерго