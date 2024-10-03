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В Харьковской и Полтавской областях ввели аварийные отключения света
В Харьковской и Полтавской областях ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 03.10.2024
В Харьковской и Полтавской областях ввели аварийные отключения света
Графики аварийных отключений электроснабжения введены в Харьковской и Полтавской областях на Украине из-за снижения напряжения в сети, сообщает в четверг... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:29
2024-10-03T11:29
2024-10-03T11:29
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Графики аварийных отключений электроснабжения введены в Харьковской и Полтавской областях на Украине из-за снижения напряжения в сети, сообщает в четверг украинская компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. Компания "Сумыоблэнерго" ранее в четверг сообщала, что в областном центре Сумы и Сумском районе на Украине введены аварийные отключения электроснабжения. "Для недопущения перегрузки оборудования и снижения напряжения в сетях облэнерго, с 10.15 (совпадает с мск – ред.) в части Харьковской и Полтавской областей введены аварийные отключения", - говорится в сообщении компании. По данным "Укрэнерго", графики будут действовать до завершения аварийно-восстановительных работ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтавская область, украина, сумы, укрэнерго
В мире, Полтавская область, Украина, Сумы, Укрэнерго
В Харьковской и Полтавской областях ввели аварийные отключения света
"Укрэнерго": в Харьковской и Полтавской областях ввели график отключения света