https://ria.ru/20241003/elektroenergiya-1976104328.html

В Сумах ввели аварийные отключения электроснабжения

В Сумах ввели аварийные отключения электроснабжения - РИА Новости, 03.10.2024

В Сумах ввели аварийные отключения электроснабжения

Аварийные отключения электроснабжения введены в областном центре Сумы и Сумском районе на Украине, сообщает в четверг компания "Сумыоблэнерго" в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:02

2024-10-03T11:02

2024-10-03T11:02

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Аварийные отключения электроснабжения введены в областном центре Сумы и Сумском районе на Украине, сообщает в четверг компания "Сумыоблэнерго" в Telegram-канале. "Сейчас есть временное аварийное отключение в Сумском районе и в городе Сумы. Энергетики делают все для ликвидации аварийной ситуации", - говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в приграничной с Россией Сумской области звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20240506/sumskaya_oblast-1944041568.html

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россия

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Варвара Скокшина

сумы, украина, россия, в мире