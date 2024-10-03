https://ria.ru/20241003/elektroenergiya-1976104328.html
В Сумах ввели аварийные отключения электроснабжения
В Сумах ввели аварийные отключения электроснабжения - РИА Новости, 03.10.2024
В Сумах ввели аварийные отключения электроснабжения
Аварийные отключения электроснабжения введены в областном центре Сумы и Сумском районе на Украине, сообщает в четверг компания "Сумыоблэнерго" в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:02
2024-10-03T11:02
2024-10-03T11:02
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Аварийные отключения электроснабжения введены в областном центре Сумы и Сумском районе на Украине, сообщает в четверг компания "Сумыоблэнерго" в Telegram-канале. "Сейчас есть временное аварийное отключение в Сумском районе и в городе Сумы. Энергетики делают все для ликвидации аварийной ситуации", - говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в приграничной с Россией Сумской области звучит воздушная тревога.
https://ria.ru/20240506/sumskaya_oblast-1944041568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумы, украина, россия, в мире
Сумы, Украина, Россия, В мире
В Сумах ввели аварийные отключения электроснабжения
В Сумах ввели отключения электроснабжения из-за аварийной ситуации