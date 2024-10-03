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Перспективы экспорта в страны Азии обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 03.10.2024
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10:37 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/eksport-1976099888.html
Перспективы экспорта в страны Азии обсудят на форуме "Сделано в России"
Перспективы экспорта в страны Азии обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 03.10.2024
Перспективы экспорта в страны Азии обсудят на форуме "Сделано в России"
Участники международного экспортного форума "Сделано в России", который состоится 14 октября в Центре международной торговли в Москве, смогут поближе... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:37
2024-10-03T10:37
экономика
азия
россия
центр международной торговли
бренд сделано в россии (made in russia)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Участники международного экспортного форума "Сделано в России", который состоится 14 октября в Центре международной торговли в Москве, смогут поближе познакомиться с азиатским регионом в ходе бизнес-диалога "Вектор: Азия", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В условиях геополитической нестабильности и перестройки глобальных экономических связей Россия активно открывает новые рынки и укрепляет связи с партнерами. Особое внимание уделяется Азиатскому региону – одной из самых перспективных и динамично развивающихся экономических зон мира", - говорится в сообщении.По мнению экспертов, ожидается, что экономика Азии вырастет примерно на 4,5% в 2024 году, превзойдя показатель 2023 года, и продолжит вносить значительный вклад в мировой экономический рост. Это открывает огромные возможности для российских компаний, стремящихся расширить свое присутствие на международных рынках."Однако, чтобы в полной мере реализовать этот потенциал, необходимо не только расширять традиционные торговые связи, но и активно развивать сотрудничество в сфере инноваций, технологий и креативных индустрий", - отмечает РЭЦ.Ключевыми направлениями дискуссии будут вопросы формирования общего будущего: совместное определение долгосрочных целей и стратегических приоритетов сотрудничества, раскрытие потенциала инноваций, технологий и креативных индустрий для экспорта: обсуждение возможностей использования передовых технологий и креативных индустрий для экспорта.Также на мероприятии обсудят содействие развитию "умных" и устойчивых городов: обмен опытом и лучшими практиками в области создания современных городских пространств, обеспечивающих высокое качество жизни, эффективное использование ресурсов и экологическую безопасность, возможности локализации производства в дружественных странах и укрепление взаимопонимания для успешного экспорта: роль межкультурной коммуникации в развитии доверия и установлении партнерства."Присоединяйтесь к обсуждению, чтобы узнать, как российские компании могут адаптироваться и развивать экспорт в быстро меняющемся мире", - заключает центр.Подробности на сайте форума "Сделано в России".Участие в форуме бесплатное.
https://ria.ru/20241003/master-klass-1976094838.html
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экономика, азия, россия, центр международной торговли, бренд сделано в россии (made in russia), российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Азия, Россия, Центр международной торговли, Бренд Сделано в России (Made in Russia), Российский экспортный центр (РЭЦ)

Перспективы экспорта в страны Азии обсудят на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Участники международного экспортного форума "Сделано в России", который состоится 14 октября в Центре международной торговли в Москве, смогут поближе познакомиться с азиатским регионом в ходе бизнес-диалога "Вектор: Азия", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В условиях геополитической нестабильности и перестройки глобальных экономических связей Россия активно открывает новые рынки и укрепляет связи с партнерами. Особое внимание уделяется Азиатскому региону – одной из самых перспективных и динамично развивающихся экономических зон мира", - говорится в сообщении.
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Мастер-класс по разбору ошибок при экспорте пройдет на "Сделано в России"
Вчера, 10:13
По мнению экспертов, ожидается, что экономика Азии вырастет примерно на 4,5% в 2024 году, превзойдя показатель 2023 года, и продолжит вносить значительный вклад в мировой экономический рост. Это открывает огромные возможности для российских компаний, стремящихся расширить свое присутствие на международных рынках.
"Однако, чтобы в полной мере реализовать этот потенциал, необходимо не только расширять традиционные торговые связи, но и активно развивать сотрудничество в сфере инноваций, технологий и креативных индустрий", - отмечает РЭЦ.
Ключевыми направлениями дискуссии будут вопросы формирования общего будущего: совместное определение долгосрочных целей и стратегических приоритетов сотрудничества, раскрытие потенциала инноваций, технологий и креативных индустрий для экспорта: обсуждение возможностей использования передовых технологий и креативных индустрий для экспорта.
Также на мероприятии обсудят содействие развитию "умных" и устойчивых городов: обмен опытом и лучшими практиками в области создания современных городских пространств, обеспечивающих высокое качество жизни, эффективное использование ресурсов и экологическую безопасность, возможности локализации производства в дружественных странах и укрепление взаимопонимания для успешного экспорта: роль межкультурной коммуникации в развитии доверия и установлении партнерства.
"Присоединяйтесь к обсуждению, чтобы узнать, как российские компании могут адаптироваться и развивать экспорт в быстро меняющемся мире", - заключает центр.
Подробности на сайте форума "Сделано в России".
Участие в форуме бесплатное.
Логотип в цветах российского флага на стенде Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Бизнес-диалог о продвижении продукции в СНГ проведут на "Сделано в России"
2 октября, 11:34
 
ЭкономикаАзияРоссияЦентр международной торговлиБренд Сделано в России (Made in Russia)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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