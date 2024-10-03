https://ria.ru/20241003/eksport-1976099888.html

Перспективы экспорта в страны Азии обсудят на форуме "Сделано в России"

Перспективы экспорта в страны Азии обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 03.10.2024

Перспективы экспорта в страны Азии обсудят на форуме "Сделано в России"

Участники международного экспортного форума "Сделано в России", который состоится 14 октября в Центре международной торговли в Москве, смогут поближе... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:37

2024-10-03T10:37

2024-10-03T10:37

экономика

азия

россия

центр международной торговли

бренд сделано в россии (made in russia)

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795507497_0:122:3117:1875_1920x0_80_0_0_53611c2b3765a46ec7254e47e880ee0d.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Участники международного экспортного форума "Сделано в России", который состоится 14 октября в Центре международной торговли в Москве, смогут поближе познакомиться с азиатским регионом в ходе бизнес-диалога "Вектор: Азия", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В условиях геополитической нестабильности и перестройки глобальных экономических связей Россия активно открывает новые рынки и укрепляет связи с партнерами. Особое внимание уделяется Азиатскому региону – одной из самых перспективных и динамично развивающихся экономических зон мира", - говорится в сообщении.По мнению экспертов, ожидается, что экономика Азии вырастет примерно на 4,5% в 2024 году, превзойдя показатель 2023 года, и продолжит вносить значительный вклад в мировой экономический рост. Это открывает огромные возможности для российских компаний, стремящихся расширить свое присутствие на международных рынках."Однако, чтобы в полной мере реализовать этот потенциал, необходимо не только расширять традиционные торговые связи, но и активно развивать сотрудничество в сфере инноваций, технологий и креативных индустрий", - отмечает РЭЦ.Ключевыми направлениями дискуссии будут вопросы формирования общего будущего: совместное определение долгосрочных целей и стратегических приоритетов сотрудничества, раскрытие потенциала инноваций, технологий и креативных индустрий для экспорта: обсуждение возможностей использования передовых технологий и креативных индустрий для экспорта.Также на мероприятии обсудят содействие развитию "умных" и устойчивых городов: обмен опытом и лучшими практиками в области создания современных городских пространств, обеспечивающих высокое качество жизни, эффективное использование ресурсов и экологическую безопасность, возможности локализации производства в дружественных странах и укрепление взаимопонимания для успешного экспорта: роль межкультурной коммуникации в развитии доверия и установлении партнерства."Присоединяйтесь к обсуждению, чтобы узнать, как российские компании могут адаптироваться и развивать экспорт в быстро меняющемся мире", - заключает центр.Подробности на сайте форума "Сделано в России".Участие в форуме бесплатное.

https://ria.ru/20241003/master-klass-1976094838.html

https://ria.ru/20241002/rets-1975904100.html

азия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, азия, россия, центр международной торговли, бренд сделано в россии (made in russia), российский экспортный центр (рэц)