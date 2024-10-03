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Пострадавших при возгорании в колонии в Екатеринбурге нет - РИА Новости, 03.10.2024
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17:15 03.10.2024 (обновлено: 17:30 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/ekaterinburg-1976220405.html
Пострадавших при возгорании в колонии в Екатеринбурге нет
Пострадавших при возгорании в колонии в Екатеринбурге нет - РИА Новости, 03.10.2024
Пострадавших при возгорании в колонии в Екатеринбурге нет
Пострадавших при возгорании кровли здания на территории ИК-10 в Екатеринбурге нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе свердловского главного управления... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:15
2024-10-03T17:30
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Пострадавших при возгорании кровли здания на территории ИК-10 в Екатеринбурге нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе свердловского главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)."Есть возгорание, да, кровля. Тушим. Пострадавших нет", – сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующие вопросы.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что кровля здания загорелась на площади порядка 400 "квадратов" в колонии в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20241003/pozhary-1976105216.html
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Пострадавших при возгорании в колонии в Екатеринбурге нет

Пострадавших при возгорании кровли в ИК-10 в Екатеринбурге нет

© Фото : соцсетиПожар в Екатеринбурге
Пожар в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : соцсети
Пожар в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Пострадавших при возгорании кровли здания на территории ИК-10 в Екатеринбурге нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе свердловского главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
"Есть возгорание, да, кровля. Тушим. Пострадавших нет", – сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующие вопросы.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что кровля здания загорелась на площади порядка 400 "квадратов" в колонии в Екатеринбурге.
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