https://ria.ru/20241003/ekaterinburg-1976220405.html

Пострадавших при возгорании в колонии в Екатеринбурге нет

Пострадавших при возгорании в колонии в Екатеринбурге нет - РИА Новости, 03.10.2024

Пострадавших при возгорании в колонии в Екатеринбурге нет

Пострадавших при возгорании кровли здания на территории ИК-10 в Екатеринбурге нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе свердловского главного управления... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:15

2024-10-03T17:15

2024-10-03T17:30

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Пострадавших при возгорании кровли здания на территории ИК-10 в Екатеринбурге нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе свердловского главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)."Есть возгорание, да, кровля. Тушим. Пострадавших нет", – сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующие вопросы.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что кровля здания загорелась на площади порядка 400 "квадратов" в колонии в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20241003/pozhary-1976105216.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург