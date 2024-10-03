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Ефимов: в Москве реорганизуют часть бывшей промзоны "Серп и Молот" - РИА Новости, 03.10.2024
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12:09 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/efimov-1976021187.html
Ефимов: в Москве реорганизуют часть бывшей промзоны "Серп и Молот"
Ефимов: в Москве реорганизуют часть бывшей промзоны "Серп и Молот" - РИА Новости, 03.10.2024
Ефимов: в Москве реорганизуют часть бывшей промзоны "Серп и Молот"
В бывшей промзоне "Серп и Молот" в Москве застроят более 6 гектаров земли в рамках двух проектов комплексного развития территорий, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:09
2024-10-03T12:09
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В бывшей промзоне "Серп и Молот" в Москве застроят более 6 гектаров земли в рамках двух проектов комплексного развития территорий, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Речь идет о площадках в районах Лефортово и Нижегородский, редевелопментом которых займутся определенный по результатам торгов инвестор и назначенный городом оператор КРТ. Одна из площадок расположена на Золоторожском Валу, вблизи станции метро "Лефортово" БКЛ, а другая - вдоль Перовского проезда."В течение четырех-пяти лет с начала реализации проектов на участках общей площадью свыше 6,2 гектара возведут почти 175,7 тысячи квадратных метров различной недвижимости. В итоге будет создано около 2 тысяч рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении указывается, что на реорганизуемой территории возведут жилье, а также деловой квартал."Так, на участках предусмотрено строительство более 74 тысяч квадратных метров жилья для целей программы реновации и других городских нужд и свыше 101 тысячи квадратных метров общественно-деловой и социальной недвижимости. Среди важных для района Лефортово объектов – школа и детский сад, взрослая и детская поликлиники, а также гостиница", – добавил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова приводятся в сообщении.В настоящее время идет разработка проектов планировок территорий, добавляется в нем.Всего в Москве реализуется почти 240 проектов КРТ, занимающих суммарно более 3,1 тысячи гектаров земли.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Москве реорганизуют часть бывшей промзоны "Серп и Молот"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В бывшей промзоне "Серп и Молот" в Москве застроят более 6 гектаров земли в рамках двух проектов комплексного развития территорий, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Речь идет о площадках в районах Лефортово и Нижегородский, редевелопментом которых займутся определенный по результатам торгов инвестор и назначенный городом оператор КРТ. Одна из площадок расположена на Золоторожском Валу, вблизи станции метро "Лефортово" БКЛ, а другая - вдоль Перовского проезда.
"В течение четырех-пяти лет с начала реализации проектов на участках общей площадью свыше 6,2 гектара возведут почти 175,7 тысячи квадратных метров различной недвижимости. В итоге будет создано около 2 тысяч рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что на реорганизуемой территории возведут жилье, а также деловой квартал.
"Так, на участках предусмотрено строительство более 74 тысяч квадратных метров жилья для целей программы реновации и других городских нужд и свыше 101 тысячи квадратных метров общественно-деловой и социальной недвижимости. Среди важных для района Лефортово объектов – школа и детский сад, взрослая и детская поликлиники, а также гостиница", – добавил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова приводятся в сообщении.
В настоящее время идет разработка проектов планировок территорий, добавляется в нем.
Всего в Москве реализуется почти 240 проектов КРТ, занимающих суммарно более 3,1 тысячи гектаров земли.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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