https://ria.ru/20241003/efimov-1976021187.html

Ефимов: в Москве реорганизуют часть бывшей промзоны "Серп и Молот"

Ефимов: в Москве реорганизуют часть бывшей промзоны "Серп и Молот" - РИА Новости, 03.10.2024

Ефимов: в Москве реорганизуют часть бывшей промзоны "Серп и Молот"

В бывшей промзоне "Серп и Молот" в Москве застроят более 6 гектаров земли в рамках двух проектов комплексного развития территорий, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:09

2024-10-03T12:09

2024-10-03T12:09

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В бывшей промзоне "Серп и Молот" в Москве застроят более 6 гектаров земли в рамках двух проектов комплексного развития территорий, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Речь идет о площадках в районах Лефортово и Нижегородский, редевелопментом которых займутся определенный по результатам торгов инвестор и назначенный городом оператор КРТ. Одна из площадок расположена на Золоторожском Валу, вблизи станции метро "Лефортово" БКЛ, а другая - вдоль Перовского проезда."В течение четырех-пяти лет с начала реализации проектов на участках общей площадью свыше 6,2 гектара возведут почти 175,7 тысячи квадратных метров различной недвижимости. В итоге будет создано около 2 тысяч рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении указывается, что на реорганизуемой территории возведут жилье, а также деловой квартал."Так, на участках предусмотрено строительство более 74 тысяч квадратных метров жилья для целей программы реновации и других городских нужд и свыше 101 тысячи квадратных метров общественно-деловой и социальной недвижимости. Среди важных для района Лефортово объектов – школа и детский сад, взрослая и детская поликлиники, а также гостиница", – добавил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова приводятся в сообщении.В настоящее время идет разработка проектов планировок территорий, добавляется в нем.Всего в Москве реализуется почти 240 проектов КРТ, занимающих суммарно более 3,1 тысячи гектаров земли.

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы