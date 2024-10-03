https://ria.ru/20241003/draki-1976232264.html

В Нижнекамске задержали участников массовых драк

В Нижнекамске задержали участников массовых драк - РИА Новости, 03.10.2024

В Нижнекамске задержали участников массовых драк

Сотрудники полиции задержали мигрантов-участников массовых драк в Нижнекамске, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:52

2024-10-03T17:52

2024-10-03T17:52

происшествия

россия

нижнекамск

александр бастрыкин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мигрантов-участников массовых драк в Нижнекамске, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану. Ранее в местных СМИ была опубликована информация о двух массовых драках в Нижнекамске, в которых принимали участие местные жители и мигранты. Ситуацией заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин, поручивший руководителю следственного управления по Татарстану представить доклад о расследовании происшествия. "Сотрудниками полиции были установлены участники конфликта из числа жителей Нижнекамска и иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории города. Возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена группа нападавших нижнекамцев, состоящая из тринадцати человек, проводятся мероприятия по их задержанию. В результате рейда по месту проживания иностранцев в отдел полиции доставили 33 мигранта с различными нарушениями миграционного законодательства. Установлено, что 11 из них принимали участие в групповой драке возле одного из кафе города. Составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в России), мигрантов поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц. "В отношении всех задержанных направлены материалы в суд для принятия решения о назначении наказания в виде принудительного выдворения за пределы России", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240707/draka-1958036784.html

https://ria.ru/20240901/draka-1969858615.html

россия

нижнекамск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, нижнекамск, александр бастрыкин