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В Нижнекамске задержали участников массовых драк - РИА Новости, 03.10.2024
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17:52 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/draki-1976232264.html
В Нижнекамске задержали участников массовых драк
В Нижнекамске задержали участников массовых драк - РИА Новости, 03.10.2024
В Нижнекамске задержали участников массовых драк
Сотрудники полиции задержали мигрантов-участников массовых драк в Нижнекамске, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:52
2024-10-03T17:52
происшествия
россия
нижнекамск
александр бастрыкин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мигрантов-участников массовых драк в Нижнекамске, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану. Ранее в местных СМИ была опубликована информация о двух массовых драках в Нижнекамске, в которых принимали участие местные жители и мигранты. Ситуацией заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин, поручивший руководителю следственного управления по Татарстану представить доклад о расследовании происшествия. "Сотрудниками полиции были установлены участники конфликта из числа жителей Нижнекамска и иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории города. Возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена группа нападавших нижнекамцев, состоящая из тринадцати человек, проводятся мероприятия по их задержанию. В результате рейда по месту проживания иностранцев в отдел полиции доставили 33 мигранта с различными нарушениями миграционного законодательства. Установлено, что 11 из них принимали участие в групповой драке возле одного из кафе города. Составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в России), мигрантов поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц. "В отношении всех задержанных направлены материалы в суд для принятия решения о назначении наказания в виде принудительного выдворения за пределы России", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240707/draka-1958036784.html
https://ria.ru/20240901/draka-1969858615.html
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происшествия, россия, нижнекамск, александр бастрыкин
Происшествия, Россия, Нижнекамск, Александр Бастрыкин
В Нижнекамске задержали участников массовых драк

В Нижнекамске полиция задержала мигрантов-участников массовых драк

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мигрантов-участников массовых драк в Нижнекамске, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Ранее в местных СМИ была опубликована информация о двух массовых драках в Нижнекамске, в которых принимали участие местные жители и мигранты. Ситуацией заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин, поручивший руководителю следственного управления по Татарстану представить доклад о расследовании происшествия.
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"Сотрудниками полиции были установлены участники конфликта из числа жителей Нижнекамска и иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории города. Возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена группа нападавших нижнекамцев, состоящая из тринадцати человек, проводятся мероприятия по их задержанию.
В результате рейда по месту проживания иностранцев в отдел полиции доставили 33 мигранта с различными нарушениями миграционного законодательства. Установлено, что 11 из них принимали участие в групповой драке возле одного из кафе города. Составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в России), мигрантов поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц.
"В отношении всех задержанных направлены материалы в суд для принятия решения о назначении наказания в виде принудительного выдворения за пределы России", - подчеркивается в сообщении.
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ПроисшествияРоссияНижнекамскАлександр Бастрыкин
 
 
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