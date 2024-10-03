https://ria.ru/20241003/downdetector-1976176096.html
Число жалоб на сбои в работе Telegram достигло почти 30 тысяч
Число жалоб на сбои в работе Telegram достигло почти 30 тысяч - РИА Новости, 03.10.2024
Число жалоб на сбои в работе Telegram достигло почти 30 тысяч
Число жалоб на сбои в работе Telegram на 15:00 мск достигло почти 30 тысяч, следует из данных Downdetector. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:05
2024-10-03T15:05
2024-10-03T15:13
telegram
происшествия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число жалоб на сбои в работе Telegram на 15:00 мск достигло почти 30 тысяч, следует из данных Downdetector.Согласно данным сервиса для отслеживания сбоев, жалобы на проблемы в работе мессенджера начали появляться в 14:30. Самыми частыми жалобами стали проблемы с оповещением, сбой в работе мобильного приложения и сайта, а также сбой при входе в аккаунт.
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telegram, происшествия
Число жалоб на сбои в работе Telegram достигло почти 30 тысяч
Downdetector: число жалоб на сбои в работе Telegram достигло почти 30 тысяч
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число жалоб на сбои в работе Telegram на 15:00 мск достигло почти 30 тысяч, следует из данных Downdetector.
Согласно данным сервиса для отслеживания сбоев, жалобы на проблемы в работе мессенджера начали появляться в 14:30. Самыми частыми жалобами стали проблемы с оповещением, сбой в работе мобильного приложения и сайта, а также сбой при входе в аккаунт.