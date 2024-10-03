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Число жалоб на сбои в работе Telegram достигло почти 30 тысяч - РИА Новости, 03.10.2024
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15:05 03.10.2024 (обновлено: 15:13 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/downdetector-1976176096.html
Число жалоб на сбои в работе Telegram достигло почти 30 тысяч
Число жалоб на сбои в работе Telegram достигло почти 30 тысяч - РИА Новости, 03.10.2024
Число жалоб на сбои в работе Telegram достигло почти 30 тысяч
Число жалоб на сбои в работе Telegram на 15:00 мск достигло почти 30 тысяч, следует из данных Downdetector. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:05
2024-10-03T15:13
telegram
происшествия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число жалоб на сбои в работе Telegram на 15:00 мск достигло почти 30 тысяч, следует из данных Downdetector.Согласно данным сервиса для отслеживания сбоев, жалобы на проблемы в работе мессенджера начали появляться в 14:30. Самыми частыми жалобами стали проблемы с оповещением, сбой в работе мобильного приложения и сайта, а также сбой при входе в аккаунт.
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
telegram, происшествия
Telegram, Происшествия
Число жалоб на сбои в работе Telegram достигло почти 30 тысяч

Downdetector: число жалоб на сбои в работе Telegram достигло почти 30 тысяч

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число жалоб на сбои в работе Telegram на 15:00 мск достигло почти 30 тысяч, следует из данных Downdetector.
Согласно данным сервиса для отслеживания сбоев, жалобы на проблемы в работе мессенджера начали появляться в 14:30. Самыми частыми жалобами стали проблемы с оповещением, сбой в работе мобильного приложения и сайта, а также сбой при входе в аккаунт.
© DowndetectorСбой в работе Telegram
Сбой в работе Telegram - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Downdetector
Сбой в работе Telegram
 
TelegramПроисшествия
 
 
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