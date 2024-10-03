https://ria.ru/20241003/downdetector-1976176096.html

Число жалоб на сбои в работе Telegram достигло почти 30 тысяч

Число жалоб на сбои в работе Telegram достигло почти 30 тысяч - РИА Новости, 03.10.2024

Число жалоб на сбои в работе Telegram достигло почти 30 тысяч

Число жалоб на сбои в работе Telegram на 15:00 мск достигло почти 30 тысяч, следует из данных Downdetector. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:05

2024-10-03T15:05

2024-10-03T15:13

telegram

происшествия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число жалоб на сбои в работе Telegram на 15:00 мск достигло почти 30 тысяч, следует из данных Downdetector.Согласно данным сервиса для отслеживания сбоев, жалобы на проблемы в работе мессенджера начали появляться в 14:30. Самыми частыми жалобами стали проблемы с оповещением, сбой в работе мобильного приложения и сайта, а также сбой при входе в аккаунт.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

telegram, происшествия