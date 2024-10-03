https://ria.ru/20241003/donetsk--1976238636.html

Груз для штурмовиков и операторов БПЛА доставили из Новороссийска в Донецк

Груз для штурмовиков и операторов БПЛА доставили из Новороссийска в Донецк - РИА Новости, 03.10.2024

Груз для штурмовиков и операторов БПЛА доставили из Новороссийска в Донецк

В конце сентября состоялась очередная передача из Новороссийска гуманитарного груза для воинских подразделений, расположенных в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T18:17

2024-10-03T18:17

2024-10-03T18:17

надежные люди

новороссийск

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. В конце сентября состоялась очередная передача из Новороссийска гуманитарного груза для воинских подразделений, расположенных в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба администрация города.Руководитель Центра гуманитарной помощи и ситуационного реагирования Новороссийска Виктория Ломака, волонтеры, сотрудники городской администрации передали ретранслятор, пилы, электроды, форменную одежду и обувь, перчатки, салфетки, термокружки, средства гигиены, теплые одеяла и многие другие товары, собранные жителями города. Поездка прошла штатно."Подобные встречи с бойцами боевых подразделений укрепляют их веру в надежность тыла, а нам дают уверенность в правильности выбранного пути. Помогают лучше понять потребность ребят на данный момент", – сказала Ломака, ее слова приводит пресс-служба.Общегородской приемный пункт гуманитарной помощи расположен по адресу: улица Бирюзова, 6, кабинет 7. Прием осуществляется в рабочие дни с 9 до 17 часов.

новороссийск

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новороссийск