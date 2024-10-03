https://ria.ru/20241003/delegatsiya-1976205174.html

РЭН-2024 посетила делегация Африканской энергетической палаты

РЭН-2024 посетила делегация Африканской энергетической палаты - РИА Новости, 03.10.2024

РЭН-2024 посетила делегация Африканской энергетической палаты

Площадку Российской энергетической недели посетила делегация Африканской энергетической палаты во главе с исполнительным председателем палаты ЭнДжеем Аюком,... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:19

2024-10-03T16:19

2024-10-03T16:34

россия

африка

кейптаун

александр стуглев

брикс

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Площадку Российской энергетической недели посетила делегация Африканской энергетической палаты во главе с исполнительным председателем палаты ЭнДжеем Аюком, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Также на полях РЭН-2024 состоялась встреча главы делегации с директором, председателем правления фонда "Росконгресс" Александром Стуглевым и заместителем директора фонда, директором Российской энергетической недели Владимиром Затынайко. Встреча была посвящена укреплению и развитию энергетического сотрудничества между Россией и странами Африканского континента. Отдельное внимание было уделено проведению Африканской энергетической недели в Кейптауне 4–8 ноября. "Подготовка к мероприятию находится на завершающей стадии, отмечу налаженное взаимодействие между Россией и странами Африки. Отмечается возрастающий интерес к Африканской энергетической неделе со стороны российского бизнеса. В настоящий момент фондом "Росконгресс" ведется работа по подготовке стенда, сессии Россия – Африка в рамках деловой программы АЭН-2024. Уверен, что благодаря многосторонней организационной поддержке африканских партнеров фонд внесет весомый вклад в развитие деловых взаимоотношений России и Африканского континента", – отметил Стуглев, его слова приводит пресс-служба. ЭнДжей Аюк отметил важность Российской энергетической недели, ставшей традиционной площадкой для конструктивного диалога между представителями различных стран и компаний. В ходе беседы подчеркивалась значимость активного участия африканских стран в деловой программе форума. Особое внимание было уделено представительной сессии "Россия – Африка", важную роль в повестке которой сыграли вопросы реализации совместных проектов в энергетической сфере, обмена опытом и использования российских технологий. "Российская энергетическая неделя – это возможность для африканцев объединить усилия с российским бизнесом и найти решения для борьбы с энергетической бедностью. У нее отличная репутация, поскольку здесь собираются спикеры мирового класса и предприниматели со всего мира. Для нас это „единое окно“ для обсуждения значимых вопросов, а также заключения сделок и подписания перспективных контрактов. Наши отношения в энергетической сфере имеют ключевое значение для будущего. Россия поддерживает право Африки на разработку своих нефтяных и газовых ресурсов на благо своих народов. Африканская энергетическая неделя – это прекрасная возможность приехать и заключить соглашения. Мы стремимся укрепить и развить те прочные отношения, которые были установлены нашими лидерами, а также странами БРИКС", – подчеркнул ЭнДжей Аюк. Также глава делегации Африканской энергетической палаты принял участие в сессиях деловой программы РЭН-2024 "Углеводороды в энергетике будущего: использование без ущерба климату возможно" и "Россия – Африка: раскрытие потенциала энергетического сотрудничества", где обсуждались возможности устойчивого использования углеводородов и создание условий для экологически безопасного энергетического сотрудничества. По итогам визита на РЭН-2024 представители делегации Африканской энергетической палаты отметили, что опыт сотрудничества и организационные решения, выработанные в ходе форума, будут активно применяться при подготовке будущих крупных конгрессно-выставочных мероприятий, включая Африканскую энергетическую неделю. Российская энергетическая неделя прошла при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Организатор – фонд "Росконгресс".

https://radiosputnik.ru/20240829/soglashenie-1969208587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, африка, кейптаун, александр стуглев, брикс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), фонд "росконгресс"