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РЭН-2024 посетила делегация Африканской энергетической палаты - РИА Новости, 03.10.2024
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16:19 03.10.2024 (обновлено: 16:34 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/delegatsiya-1976205174.html
РЭН-2024 посетила делегация Африканской энергетической палаты
РЭН-2024 посетила делегация Африканской энергетической палаты - РИА Новости, 03.10.2024
РЭН-2024 посетила делегация Африканской энергетической палаты
Площадку Российской энергетической недели посетила делегация Африканской энергетической палаты во главе с исполнительным председателем палаты ЭнДжеем Аюком,... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:19
2024-10-03T16:34
россия
африка
кейптаун
александр стуглев
брикс
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Площадку Российской энергетической недели посетила делегация Африканской энергетической палаты во главе с исполнительным председателем палаты ЭнДжеем Аюком, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Также на полях РЭН-2024 состоялась встреча главы делегации с директором, председателем правления фонда "Росконгресс" Александром Стуглевым и заместителем директора фонда, директором Российской энергетической недели Владимиром Затынайко. Встреча была посвящена укреплению и развитию энергетического сотрудничества между Россией и странами Африканского континента. Отдельное внимание было уделено проведению Африканской энергетической недели в Кейптауне 4–8 ноября. "Подготовка к мероприятию находится на завершающей стадии, отмечу налаженное взаимодействие между Россией и странами Африки. Отмечается возрастающий интерес к Африканской энергетической неделе со стороны российского бизнеса. В настоящий момент фондом "Росконгресс" ведется работа по подготовке стенда, сессии Россия – Африка в рамках деловой программы АЭН-2024. Уверен, что благодаря многосторонней организационной поддержке африканских партнеров фонд внесет весомый вклад в развитие деловых взаимоотношений России и Африканского континента", – отметил Стуглев, его слова приводит пресс-служба. ЭнДжей Аюк отметил важность Российской энергетической недели, ставшей традиционной площадкой для конструктивного диалога между представителями различных стран и компаний. В ходе беседы подчеркивалась значимость активного участия африканских стран в деловой программе форума. Особое внимание было уделено представительной сессии "Россия – Африка", важную роль в повестке которой сыграли вопросы реализации совместных проектов в энергетической сфере, обмена опытом и использования российских технологий. "Российская энергетическая неделя – это возможность для африканцев объединить усилия с российским бизнесом и найти решения для борьбы с энергетической бедностью. У нее отличная репутация, поскольку здесь собираются спикеры мирового класса и предприниматели со всего мира. Для нас это „единое окно“ для обсуждения значимых вопросов, а также заключения сделок и подписания перспективных контрактов. Наши отношения в энергетической сфере имеют ключевое значение для будущего. Россия поддерживает право Африки на разработку своих нефтяных и газовых ресурсов на благо своих народов. Африканская энергетическая неделя – это прекрасная возможность приехать и заключить соглашения. Мы стремимся укрепить и развить те прочные отношения, которые были установлены нашими лидерами, а также странами БРИКС", – подчеркнул ЭнДжей Аюк. Также глава делегации Африканской энергетической палаты принял участие в сессиях деловой программы РЭН-2024 "Углеводороды в энергетике будущего: использование без ущерба климату возможно" и "Россия – Африка: раскрытие потенциала энергетического сотрудничества", где обсуждались возможности устойчивого использования углеводородов и создание условий для экологически безопасного энергетического сотрудничества. По итогам визита на РЭН-2024 представители делегации Африканской энергетической палаты отметили, что опыт сотрудничества и организационные решения, выработанные в ходе форума, будут активно применяться при подготовке будущих крупных конгрессно-выставочных мероприятий, включая Африканскую энергетическую неделю. Российская энергетическая неделя прошла при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Организатор – фонд "Росконгресс".
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россия, африка, кейптаун, александр стуглев, брикс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), фонд "росконгресс"
Россия, Африка, Кейптаун, Александр Стуглев, БРИКС, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Фонд "Росконгресс"

РЭН-2024 посетила делегация Африканской энергетической палаты

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве
Участники Международного форума Российская энергетическая неделя в Центральном выставочном зале Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Площадку Российской энергетической недели посетила делегация Африканской энергетической палаты во главе с исполнительным председателем палаты ЭнДжеем Аюком, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Также на полях РЭН-2024 состоялась встреча главы делегации с директором, председателем правления фонда "Росконгресс" Александром Стуглевым и заместителем директора фонда, директором Российской энергетической недели Владимиром Затынайко.
Встреча была посвящена укреплению и развитию энергетического сотрудничества между Россией и странами Африканского континента.
Отдельное внимание было уделено проведению Африканской энергетической недели в Кейптауне 4–8 ноября.
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев во время подписания соглашения между МИА Россия сегодня и Фондом Росконгресс - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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"Подготовка к мероприятию находится на завершающей стадии, отмечу налаженное взаимодействие между Россией и странами Африки. Отмечается возрастающий интерес к Африканской энергетической неделе со стороны российского бизнеса. В настоящий момент фондом "Росконгресс" ведется работа по подготовке стенда, сессии Россия – Африка в рамках деловой программы АЭН-2024. Уверен, что благодаря многосторонней организационной поддержке африканских партнеров фонд внесет весомый вклад в развитие деловых взаимоотношений России и Африканского континента", – отметил Стуглев, его слова приводит пресс-служба.
ЭнДжей Аюк отметил важность Российской энергетической недели, ставшей традиционной площадкой для конструктивного диалога между представителями различных стран и компаний. В ходе беседы подчеркивалась значимость активного участия африканских стран в деловой программе форума. Особое внимание было уделено представительной сессии "Россия – Африка", важную роль в повестке которой сыграли вопросы реализации совместных проектов в энергетической сфере, обмена опытом и использования российских технологий.
"Российская энергетическая неделя – это возможность для африканцев объединить усилия с российским бизнесом и найти решения для борьбы с энергетической бедностью. У нее отличная репутация, поскольку здесь собираются спикеры мирового класса и предприниматели со всего мира. Для нас это „единое окно“ для обсуждения значимых вопросов, а также заключения сделок и подписания перспективных контрактов. Наши отношения в энергетической сфере имеют ключевое значение для будущего. Россия поддерживает право Африки на разработку своих нефтяных и газовых ресурсов на благо своих народов. Африканская энергетическая неделя – это прекрасная возможность приехать и заключить соглашения. Мы стремимся укрепить и развить те прочные отношения, которые были установлены нашими лидерами, а также странами БРИКС", – подчеркнул ЭнДжей Аюк.
Также глава делегации Африканской энергетической палаты принял участие в сессиях деловой программы РЭН-2024 "Углеводороды в энергетике будущего: использование без ущерба климату возможно" и "Россия – Африка: раскрытие потенциала энергетического сотрудничества", где обсуждались возможности устойчивого использования углеводородов и создание условий для экологически безопасного энергетического сотрудничества.
По итогам визита на РЭН-2024 представители делегации Африканской энергетической палаты отметили, что опыт сотрудничества и организационные решения, выработанные в ходе форума, будут активно применяться при подготовке будущих крупных конгрессно-выставочных мероприятий, включая Африканскую энергетическую неделю.
Российская энергетическая неделя прошла при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Организатор – фонд "Росконгресс".
 
РоссияАфрикаКейптаунАлександр СтуглевБРИКСМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Фонд "Росконгресс"
 
 
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