https://ria.ru/20241003/damask-1976143681.html
Сирийская ПВО отражает атаки вражеских БПЛА в районах пригорода Дамаска
Сирийская ПВО отражает атаки вражеских БПЛА в районах пригорода Дамаска - РИА Новости, 03.10.2024
Сирийская ПВО отражает атаки вражеских БПЛА в районах пригорода Дамаска
ПВО Сирии отражают атаки "вражеских" беспилотников в различных районах пригорода Дамаска, сообщили сирийские государственные СМИ. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:40
2024-10-03T13:40
2024-10-03T14:24
в мире
дамаск (город)
сирия
израиль
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967892294_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_b1a3fc1574f4badb1d63ab10ef22e0d1.jpg
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. ПВО Сирии отражают атаки "вражеских" беспилотников в различных районах пригорода Дамаска, сообщили сирийские государственные СМИ."ПВО отражают атаки "вражеских" беспилотников в районах пригорода Дамаска", - сообщило сирийское информационное агентство SANA.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241003/izrail-1976136310.html
дамаск (город)
сирия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967892294_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b3d90f81f96ef9659ee740dd004f938.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дамаск (город), сирия, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Дамаск (город), Сирия, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Сирийская ПВО отражает атаки вражеских БПЛА в районах пригорода Дамаска
SANA: сирийская ПВО отражает атаки вражеских БПЛА в районах пригорода Дамаска