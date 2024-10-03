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Сирийская ПВО отражает атаки вражеских БПЛА в районах пригорода Дамаска

Сирийская ПВО отражает атаки вражеских БПЛА в районах пригорода Дамаска - РИА Новости, 03.10.2024

Сирийская ПВО отражает атаки вражеских БПЛА в районах пригорода Дамаска

ПВО Сирии отражают атаки "вражеских" беспилотников в различных районах пригорода Дамаска, сообщили сирийские государственные СМИ. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T13:40

2024-10-03T13:40

2024-10-03T14:24

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. ПВО Сирии отражают атаки "вражеских" беспилотников в различных районах пригорода Дамаска, сообщили сирийские государственные СМИ."ПВО отражают атаки "вражеских" беспилотников в районах пригорода Дамаска", - сообщило сирийское информационное агентство SANA.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241003/izrail-1976136310.html

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в мире, дамаск (город), сирия, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024