https://ria.ru/20241003/chekalin-1976104498.html

Меру пресечения блогеру Артему Чекалину изберут в четверг

Меру пресечения блогеру Артему Чекалину изберут в четверг - РИА Новости, 03.10.2024

Меру пресечения блогеру Артему Чекалину изберут в четверг

Вопрос о мере пресечения Артему Чекалину может быть решен в четверг, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:14

2024-10-03T11:14

2024-10-03T11:14

происшествия

россия

александр бастрыкин

валерия (алла перфилова)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вопрос о мере пресечения Артему Чекалину может быть решен в четверг, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Меру пресечения Чекалину могут избрать сегодня", - сказал собеседник агентства. Чекалин и его бывшая супруга Валерия (Лерчек) задержаны. Ранее МВД возбудило новое уголовное дело в отношении Чекалиных по статье 193.1 УК РФ (совершение операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Против Чекалиных уже возбуждали два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере. Как считал СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав таким образом связь денег с преступным источником происхождения. В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. Кроме того, блогеры вернулись в соцсети после девятимесячного молчания. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". В начале марта ее адвокат Константин Третьяков сообщил и о прекращении дела об отмывании денежных средств. В мае 2024 года Чекалины развелись. Валерия тогда сообщила, что они с Артемом подписали брачный договор и поделили все имущество.

https://ria.ru/20240322/blinovskaya-1934960962.html

https://ria.ru/20240927/varlamov-1975033071.html

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происшествия, россия, александр бастрыкин, валерия (алла перфилова), следственный комитет россии (ск рф)