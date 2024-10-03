Рейтинг@Mail.ru
Меру пресечения блогеру Артему Чекалину изберут в четверг - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/chekalin-1976104498.html
Меру пресечения блогеру Артему Чекалину изберут в четверг
Меру пресечения блогеру Артему Чекалину изберут в четверг - РИА Новости, 03.10.2024
Меру пресечения блогеру Артему Чекалину изберут в четверг
Вопрос о мере пресечения Артему Чекалину может быть решен в четверг, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:14
2024-10-03T11:14
происшествия
россия
александр бастрыкин
валерия (алла перфилова)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858426063_0:49:2978:1724_1920x0_80_0_0_c1e5ce65f3df4c87b978c84c690b4f52.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вопрос о мере пресечения Артему Чекалину может быть решен в четверг, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Меру пресечения Чекалину могут избрать сегодня", - сказал собеседник агентства. Чекалин и его бывшая супруга Валерия (Лерчек) задержаны. Ранее МВД возбудило новое уголовное дело в отношении Чекалиных по статье 193.1 УК РФ (совершение операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Против Чекалиных уже возбуждали два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере. Как считал СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав таким образом связь денег с преступным источником происхождения. В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. Кроме того, блогеры вернулись в соцсети после девятимесячного молчания. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". В начале марта ее адвокат Константин Третьяков сообщил и о прекращении дела об отмывании денежных средств. В мае 2024 года Чекалины развелись. Валерия тогда сообщила, что они с Артемом подписали брачный договор и поделили все имущество.
https://ria.ru/20240322/blinovskaya-1934960962.html
https://ria.ru/20240927/varlamov-1975033071.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858426063_249:0:2978:2047_1920x0_80_0_0_6813ae33a90b7261e615e7630f2f38be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, александр бастрыкин, валерия (алла перфилова), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Валерия (Алла Перфилова), Следственный комитет России (СК РФ)
Меру пресечения блогеру Артему Чекалину изберут в четверг

МВД: вопрос о мере пресечения блогеру Артему Чекалину могут решить в четверг

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСупруг блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек (Lerchek), Артем Чекалин
Супруг блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек (Lerchek), Артем Чекалин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Супруг блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек (Lerchek), Артем Чекалин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вопрос о мере пресечения Артему Чекалину может быть решен в четверг, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Меру пресечения Чекалину могут избрать сегодня", - сказал собеседник агентства.
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Блиновских обвинили в легализации 706 миллионов рублей из скрытых доходов
22 марта, 15:37
Чекалин и его бывшая супруга Валерия (Лерчек) задержаны.
Ранее МВД возбудило новое уголовное дело в отношении Чекалиных по статье 193.1 УК РФ (совершение операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Против Чекалиных уже возбуждали два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере. Как считал СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав таким образом связь денег с преступным источником происхождения.
В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. Кроме того, блогеры вернулись в соцсети после девятимесячного молчания. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". В начале марта ее адвокат Константин Третьяков сообщил и о прекращении дела об отмывании денежных средств.
В мае 2024 года Чекалины развелись. Валерия тогда сообщила, что они с Артемом подписали брачный договор и поделили все имущество.
Илья Варламов* - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование блогера Варламова*
27 сентября, 12:25
 
ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинВалерия (Алла Перфилова)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала