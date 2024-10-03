https://ria.ru/20241003/chad-1976253602.html
В Чад не пустили юриста из США, приехавшего на презентацию своей книги
В Чад не пустили юриста из США, приехавшего на презентацию своей книги - РИА Новости, 03.10.2024
В Чад не пустили юриста из США, приехавшего на презентацию своей книги
Власти Чада задержали и выслали из страны американского юриста Рида Броди, который прибыл в африканскую страну на презентацию своей книги о чадском... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T19:35
2024-10-03T19:35
2024-10-03T19:35
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Власти Чада задержали и выслали из страны американского юриста Рида Броди, который прибыл в африканскую страну на презентацию своей книги о чадском экс-президенте Хиссене Хабре, сообщает портал Tchadinfos. В августе 2021 года Хабре, отбывавший пожизненное заключение в Сенегале, скончался в возрасте 79 лет после заражения COVID-19. "Правительство выслало из Чада американского адвоката Рида Броди. Он должен был представить 2 октября книгу "Охота на Хиссена Хабре: суд над диктатором в мире безнаказанности"", - говорится в сообщении. Как отмечается, полиция сорвала мероприятие, задержав адвоката, который ранее вместе со своими коллегами боролся за то, чтобы Хабре судили. Причины высылки неизвестны. Хабре был президентом Чада с 1982 по 1990 год. По утверждению правозащитных организаций, во время его правления в Чаде происходили широкомасштабные нарушения прав человека. Имеются сведения, что подконтрольные Хабре полиция и войска проводили этнические чистки, внесудебные казни, практиковали пытки. По мнению правозащитников, Хабре несет ответственность за убийства 40 тысяч политических противников и представителей некоторых этнических групп, а также за 200 тысяч случаев пыток. После произошедшего в декабре 1990 года государственного переворота Хабре бежал в Сенегал. В конце мая 2016 года военный трибунал в Сенегале признал Хабре виновным в преступлениях против человечности, пытках и сексуальном насилии и приговорил его к пожизненному заключению.
https://ria.ru/20240425/pentagon-1942350869.html
https://ria.ru/20240924/chad-1974423192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чад, сенегал
В Чад не пустили юриста из США, приехавшего на презентацию своей книги
Tchadinfos: власти Чада выслали из страны американского адвоката Рида Броди
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Власти Чада задержали и выслали из страны американского юриста Рида Броди, который прибыл в африканскую страну на презентацию своей книги о чадском экс-президенте Хиссене Хабре, сообщает портал Tchadinfos.
В августе 2021 года Хабре, отбывавший пожизненное заключение в Сенегале
, скончался в возрасте 79 лет после заражения COVID-19.
«
"Правительство выслало из Чада американского адвоката Рида Броди. Он должен был представить 2 октября книгу "Охота на Хиссена Хабре: суд над диктатором в мире безнаказанности"", - говорится в сообщении.
Как отмечается, полиция сорвала мероприятие, задержав адвоката, который ранее вместе со своими коллегами боролся за то, чтобы Хабре судили. Причины высылки неизвестны.
Хабре был президентом Чада с 1982 по 1990 год. По утверждению правозащитных организаций, во время его правления в Чаде происходили широкомасштабные нарушения прав человека. Имеются сведения, что подконтрольные Хабре полиция и войска проводили этнические чистки, внесудебные казни, практиковали пытки. По мнению правозащитников, Хабре несет ответственность за убийства 40 тысяч политических противников и представителей некоторых этнических групп, а также за 200 тысяч случаев пыток. После произошедшего в декабре 1990 года государственного переворота Хабре бежал в Сенегал.
В конце мая 2016 года военный трибунал в Сенегале признал Хабре виновным в преступлениях против человечности, пытках и сексуальном насилии и приговорил его к пожизненному заключению.