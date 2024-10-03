https://ria.ru/20241003/bronezhilety-1976069675.html

Суд арестовал 22 банковских счета по делу о поставке бронежилетов для армии

Суд арестовал 22 банковских счета по делу о поставке бронежилетов для армии - РИА Новости, 03.10.2024

Суд арестовал 22 банковских счета по делу о поставке бронежилетов для армии

Суд арестовал 22 банковских счета в рамках расследования уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии, говорится в материалах... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T04:37

2024-10-03T04:37

2024-10-03T04:38

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Суд арестовал 22 банковских счета в рамках расследования уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Там уточняется, что денежные средства, принадлежащие фигурирующей в деле компании "Пикет", находятся в банках ВТБ, Росбанк, МТС-Банк, Совкомбанк и других. Арест на данные счета суд продлил до января следующего года. На имущество ГК "Пикет" также был наложен арест, говорилось в судебных документах, имеющихся в распоряжении агентства. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Из документов следует, что генеральному директору ООО ГК "Пикет" Андрею Есипову, а также финансовому директору Виктории Антоновой вменяют статьи о крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Ещё одному фигуранту дела - Михаилу Кальченко - вменяют только мошенничество. Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

https://ria.ru/20240912/bronezhilety-1972204192.html

https://ria.ru/20240929/armiya-1975302964.html

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россия, росбанк, мтс, совкомбанк, происшествия