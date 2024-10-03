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В Британии могут разрешить использовать старые могилы для новых захоронений - РИА Новости, 03.10.2024
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17:08 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/britaniya-1976218884.html
В Британии могут разрешить использовать старые могилы для новых захоронений
В Британии могут разрешить использовать старые могилы для новых захоронений - РИА Новости, 03.10.2024
В Британии могут разрешить использовать старые могилы для новых захоронений
Нехватка мест на кладбищах в Англии и Уэльсе может вынудить британских законодателей разрешить использовать старые могилы для повторных захоронений, а также... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:08
2024-10-03T17:08
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Нехватка мест на кладбищах в Англии и Уэльсе может вынудить британских законодателей разрешить использовать старые могилы для повторных захоронений, а также вновь открыть уже недействующие кладбища, с соответствующим предложением выступила комиссия по вопросам законодательства Великобритании. "Старые могилы могут начать использоваться повторно, а недействующие кладбища можно снова открыть, чтобы справиться с нехваткой мест для захоронений", - говорится в сообщении на сайте комиссии. Комиссия отметила, что на данный момент лишь на некоторых британских кладбищах, в том числе на находящихся в ведении властей Лондона, разрешена подобная практика. Предложение комиссии заключается в том, чтобы разрешить использовать могилы для повторных захоронений и в других районах страны. При этом сейчас в тех местах, где разрешена подобная практика, повторному использованию подлежат только те могилы, захоронение в которых последний раз осуществлялось не менее 75 лет назад. Комиссия рассматривает возможность применять этот срок и на других кладбищах, либо увеличить его до 100 лет. В случае возражений со стороны семьи усопшего, отмечается в сообщении, этот период может быть продлен еще на 25 лет. Сейчас инициатива выдвинута на общественное обсуждение, сообщила комиссия. Окончательный проект внесения изменений в законодательство будет представлен британскому правительству в конце 2025 года.
https://ria.ru/20240907/zakhoronenie-1971292687.html
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в мире, англия, уэльс, великобритания
В мире, Англия, Уэльс, Великобритания
В Британии могут разрешить использовать старые могилы для новых захоронений

В Великобритании могут разрешить использовать могилы для повторных захоронений

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Нехватка мест на кладбищах в Англии и Уэльсе может вынудить британских законодателей разрешить использовать старые могилы для повторных захоронений, а также вновь открыть уже недействующие кладбища, с соответствующим предложением выступила комиссия по вопросам законодательства Великобритании.
"Старые могилы могут начать использоваться повторно, а недействующие кладбища можно снова открыть, чтобы справиться с нехваткой мест для захоронений", - говорится в сообщении на сайте комиссии.
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Комиссия отметила, что на данный момент лишь на некоторых британских кладбищах, в том числе на находящихся в ведении властей Лондона, разрешена подобная практика. Предложение комиссии заключается в том, чтобы разрешить использовать могилы для повторных захоронений и в других районах страны.
При этом сейчас в тех местах, где разрешена подобная практика, повторному использованию подлежат только те могилы, захоронение в которых последний раз осуществлялось не менее 75 лет назад. Комиссия рассматривает возможность применять этот срок и на других кладбищах, либо увеличить его до 100 лет. В случае возражений со стороны семьи усопшего, отмечается в сообщении, этот период может быть продлен еще на 25 лет.
Сейчас инициатива выдвинута на общественное обсуждение, сообщила комиссия. Окончательный проект внесения изменений в законодательство будет представлен британскому правительству в конце 2025 года.
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