https://ria.ru/20241003/britaniya-1976218884.html

В Британии могут разрешить использовать старые могилы для новых захоронений

В Британии могут разрешить использовать старые могилы для новых захоронений - РИА Новости, 03.10.2024

В Британии могут разрешить использовать старые могилы для новых захоронений

Нехватка мест на кладбищах в Англии и Уэльсе может вынудить британских законодателей разрешить использовать старые могилы для повторных захоронений, а также... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:08

2024-10-03T17:08

2024-10-03T17:08

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Нехватка мест на кладбищах в Англии и Уэльсе может вынудить британских законодателей разрешить использовать старые могилы для повторных захоронений, а также вновь открыть уже недействующие кладбища, с соответствующим предложением выступила комиссия по вопросам законодательства Великобритании. "Старые могилы могут начать использоваться повторно, а недействующие кладбища можно снова открыть, чтобы справиться с нехваткой мест для захоронений", - говорится в сообщении на сайте комиссии. Комиссия отметила, что на данный момент лишь на некоторых британских кладбищах, в том числе на находящихся в ведении властей Лондона, разрешена подобная практика. Предложение комиссии заключается в том, чтобы разрешить использовать могилы для повторных захоронений и в других районах страны. При этом сейчас в тех местах, где разрешена подобная практика, повторному использованию подлежат только те могилы, захоронение в которых последний раз осуществлялось не менее 75 лет назад. Комиссия рассматривает возможность применять этот срок и на других кладбищах, либо увеличить его до 100 лет. В случае возражений со стороны семьи усопшего, отмечается в сообщении, этот период может быть продлен еще на 25 лет. Сейчас инициатива выдвинута на общественное обсуждение, сообщила комиссия. Окончательный проект внесения изменений в законодательство будет представлен британскому правительству в конце 2025 года.

https://ria.ru/20240907/zakhoronenie-1971292687.html

https://ria.ru/20240627/mogila-1955752017.html

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