https://ria.ru/20241003/britanija-1976184250.html
Британия вернет Маврикию суверенитет над архипелагом Чагос
Британия вернет Маврикию суверенитет над архипелагом Чагос - РИА Новости, 03.10.2024
Британия вернет Маврикию суверенитет над архипелагом Чагос
Великобритания достигла соглашения с Маврикием о передаче ему суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия, на котором расположена... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:24
2024-10-03T15:24
2024-10-03T15:24
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Великобритания достигла соглашения с Маврикием о передаче ему суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия, на котором расположена британско-американская военная база, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. "Сегодняшнее политическое соглашение зависит от окончания работы над договором и вспомогательными юридическими инструментами, которую обе стороны обязались завершить в кратчайшие сроки. По условиям этого договора Соединенное Королевство согласится с тем, что Маврикий обладает суверенитетом над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия", - сказано в заявлении. Сама база при этом останется под юрисдикцией Великобритании в течение 99 лет "для обеспечения непрерывного функционирования базы", которая, как заявляют власти, играет важную роль в обеспечении региональной и глобальной безопасности. Помимо этого, Маврикий сможет реализовать программу переселения на острова архипелага, кроме Диего-Гарсия, а Великобритания создаст трастовый фонд для поддержки жителей Чагоса. Страны будут сотрудничать в области охраны окружающей среды, обеспечения безопасности на море, борьбы с нелегальной миграцией и наркоторговлей. Кроме того, будет создана морская охраняемая зона Маврикия, говорится в заявлении. Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться Британской Территорией в Индийском океане. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова или Маврикий. В 1966 году Британия передала на пятьдесят лет в аренду США крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года. Чагос десятилетиями был предметом споров между Великобританией и Маврикием. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над островами несправедливо заставила население их покинуть.
https://ria.ru/20230415/mavrikiy-1865509453.html
https://ria.ru/20230408/investory-1863931489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, маврикий, великобритания, индийский океан, оон
В мире, Маврикий, Великобритания, Индийский океан, ООН
Британия вернет Маврикию суверенитет над архипелагом Чагос
Британия договорилась с Маврикием о суверенитете над архипелагом Чагос
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Великобритания достигла соглашения с Маврикием о передаче ему суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия, на котором расположена британско-американская военная база, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
"Сегодняшнее политическое соглашение зависит от окончания работы над договором и вспомогательными юридическими инструментами, которую обе стороны обязались завершить в кратчайшие сроки. По условиям этого договора Соединенное Королевство согласится с тем, что Маврикий
обладает суверенитетом над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия", - сказано в заявлении.
Сама база при этом останется под юрисдикцией Великобритании в течение 99 лет "для обеспечения непрерывного функционирования базы", которая, как заявляют власти, играет важную роль в обеспечении региональной и глобальной безопасности.
Помимо этого, Маврикий сможет реализовать программу переселения на острова архипелага, кроме Диего-Гарсия, а Великобритания создаст трастовый фонд для поддержки жителей Чагоса. Страны будут сотрудничать в области охраны окружающей среды, обеспечения безопасности на море, борьбы с нелегальной миграцией и наркоторговлей. Кроме того, будет создана морская охраняемая зона Маврикия, говорится в заявлении.
Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться Британской Территорией в Индийском океане
. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова
или Маврикий. В 1966 году Британия передала на пятьдесят лет в аренду США
крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года.
Чагос десятилетиями был предметом споров между Великобританией и Маврикием. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН
приняла резолюцию, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над островами несправедливо заставила население их покинуть.