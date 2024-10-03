https://ria.ru/20241003/britanija-1976184250.html

Британия вернет Маврикию суверенитет над архипелагом Чагос

Британия вернет Маврикию суверенитет над архипелагом Чагос - РИА Новости, 03.10.2024

Британия вернет Маврикию суверенитет над архипелагом Чагос

Великобритания достигла соглашения с Маврикием о передаче ему суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия, на котором расположена... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:24

2024-10-03T15:24

2024-10-03T15:24

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Великобритания достигла соглашения с Маврикием о передаче ему суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия, на котором расположена британско-американская военная база, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. "Сегодняшнее политическое соглашение зависит от окончания работы над договором и вспомогательными юридическими инструментами, которую обе стороны обязались завершить в кратчайшие сроки. По условиям этого договора Соединенное Королевство согласится с тем, что Маврикий обладает суверенитетом над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия", - сказано в заявлении. Сама база при этом останется под юрисдикцией Великобритании в течение 99 лет "для обеспечения непрерывного функционирования базы", которая, как заявляют власти, играет важную роль в обеспечении региональной и глобальной безопасности. Помимо этого, Маврикий сможет реализовать программу переселения на острова архипелага, кроме Диего-Гарсия, а Великобритания создаст трастовый фонд для поддержки жителей Чагоса. Страны будут сотрудничать в области охраны окружающей среды, обеспечения безопасности на море, борьбы с нелегальной миграцией и наркоторговлей. Кроме того, будет создана морская охраняемая зона Маврикия, говорится в заявлении. Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться Британской Территорией в Индийском океане. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова или Маврикий. В 1966 году Британия передала на пятьдесят лет в аренду США крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года. Чагос десятилетиями был предметом споров между Великобританией и Маврикием. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над островами несправедливо заставила население их покинуть.

https://ria.ru/20230415/mavrikiy-1865509453.html

https://ria.ru/20230408/investory-1863931489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, маврикий, великобритания, индийский океан, оон