https://ria.ru/20241003/bpla-1976113553.html

В Минобороны Франции заявили, что страна отстает в производстве БПЛА

В Минобороны Франции заявили, что страна отстает в производстве БПЛА - РИА Новости, 03.10.2024

В Минобороны Франции заявили, что страна отстает в производстве БПЛА

Франция уже много лет отстает от других стран в области производства БПЛА, признал глава минобороны Себастьян Лекорню в интервью журналу Le Point. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:46

2024-10-03T11:46

2024-10-03T11:46

в мире

франция

себастьян лекорню

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Франция уже много лет отстает от других стран в области производства БПЛА, признал глава минобороны Себастьян Лекорню в интервью журналу Le Point. "Меня преследуют мысли о нашем коллективном провале в области дронов, который произошел 10 или 15 лет назад", - сказал он, отвечая на вопрос об областях, в которых Франция отстает. Министр заявил, что вместо извечных попыток сократить отставание Франция должна перескочить через одно технологическое поколение и к 2030 году занять ведущую позицию в области производства различных БПЛА. По словам Лекорню, этот вопрос также волнует и президента Франции Эммануэля Макрона.

https://ria.ru/20240929/ukraina-1975328610.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон