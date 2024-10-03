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В Минобороны Франции заявили, что страна отстает в производстве БПЛА
В Минобороны Франции заявили, что страна отстает в производстве БПЛА - РИА Новости, 03.10.2024
В Минобороны Франции заявили, что страна отстает в производстве БПЛА
Франция уже много лет отстает от других стран в области производства БПЛА, признал глава минобороны Себастьян Лекорню в интервью журналу Le Point. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:46
2024-10-03T11:46
2024-10-03T11:46
в мире
франция
себастьян лекорню
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Франция уже много лет отстает от других стран в области производства БПЛА, признал глава минобороны Себастьян Лекорню в интервью журналу Le Point. "Меня преследуют мысли о нашем коллективном провале в области дронов, который произошел 10 или 15 лет назад", - сказал он, отвечая на вопрос об областях, в которых Франция отстает. Министр заявил, что вместо извечных попыток сократить отставание Франция должна перескочить через одно технологическое поколение и к 2030 году занять ведущую позицию в области производства различных БПЛА. По словам Лекорню, этот вопрос также волнует и президента Франции Эммануэля Макрона.
https://ria.ru/20240929/ukraina-1975328610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон
В Минобороны Франции заявили, что страна отстает в производстве БПЛА
Минобороны Франции: страна уже много лет отстает в производстве БПЛА