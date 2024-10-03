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СМИ назвали деятельность Борреля бесполезной - РИА Новости, 03.10.2024
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16:17 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/borrel-1976204558.html
СМИ назвали деятельность Борреля бесполезной
СМИ назвали деятельность Борреля бесполезной - РИА Новости, 03.10.2024
СМИ назвали деятельность Борреля бесполезной
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель занимает "самую бесполезную должность" и останется в памяти после своей отставки как чиновник, осуждающие заявления которого... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:17
2024-10-03T16:17
в мире
эстония
жозеп боррель
кайя каллас
урсула фон дер ляйен
евросоюз
politico
еврокомиссия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель занимает "самую бесполезную должность" и останется в памяти после своей отставки как чиновник, осуждающие заявления которого ни к чему не привели, следует из статьи в издании Politico. "Жозеп Боррель любит что-нибудь осуждать - иногда "самым решительным образом"... Изменили ли осуждения ЕС хоть что-то? Нет", - пишет издание. Автор материала в Politico назвал Борреля "комиссаром ЕС по осуждению" и привел более 15 сообщений с заявлениями, которые тот выложил на своей странице в соцсети X с начала 2024 года. Как отмечает издание, ни одно из событий, которое комментировал глава европейской дипломатии, не изменило свой ход под действием его "гневных посланий". Этой осенью Боррель должен передать своии полномочия на посту главы европейской дипломатии экс-премьеру Эстонии Кае Каллас. Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своем предложении по новому составу Еврокомиссии утвердила кандидатуру Кайи Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности.
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в мире, эстония, жозеп боррель, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, евросоюз, politico, еврокомиссия
В мире, Эстония, Жозеп Боррель, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Politico, Еврокомиссия
СМИ назвали деятельность Борреля бесполезной

Politico: Боррель занимает бесполезную должность

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель занимает "самую бесполезную должность" и останется в памяти после своей отставки как чиновник, осуждающие заявления которого ни к чему не привели, следует из статьи в издании Politico.
"Жозеп Боррель любит что-нибудь осуждать - иногда "самым решительным образом"... Изменили ли осуждения ЕС хоть что-то? Нет", - пишет издание.
Автор материала в Politico назвал Борреля "комиссаром ЕС по осуждению" и привел более 15 сообщений с заявлениями, которые тот выложил на своей странице в соцсети X с начала 2024 года. Как отмечает издание, ни одно из событий, которое комментировал глава европейской дипломатии, не изменило свой ход под действием его "гневных посланий".
Этой осенью Боррель должен передать своии полномочия на посту главы европейской дипломатии экс-премьеру Эстонии Кае Каллас. Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своем предложении по новому составу Еврокомиссии утвердила кандидатуру Кайи Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности.
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В миреЭстонияЖозеп БоррельКайя КалласУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзPoliticoЕврокомиссия
 
 
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