СМИ назвали деятельность Борреля бесполезной
Politico: Боррель занимает бесполезную должность
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель занимает "самую бесполезную должность" и останется в памяти после своей отставки как чиновник, осуждающие заявления которого ни к чему не привели, следует из статьи в издании Politico.
"Жозеп Боррель любит что-нибудь осуждать - иногда "самым решительным образом"... Изменили ли осуждения ЕС хоть что-то? Нет", - пишет издание.
Автор материала в Politico назвал Борреля "комиссаром ЕС по осуждению" и привел более 15 сообщений с заявлениями, которые тот выложил на своей странице в соцсети X с начала 2024 года. Как отмечает издание, ни одно из событий, которое комментировал глава европейской дипломатии, не изменило свой ход под действием его "гневных посланий".
Этой осенью Боррель должен передать своии полномочия на посту главы европейской дипломатии экс-премьеру Эстонии Кае Каллас. Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своем предложении по новому составу Еврокомиссии утвердила кандидатуру Кайи Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности.