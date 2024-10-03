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Суд продолжит допрос свидетелей по делу Блиновской - РИА Новости, 03.10.2024
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15:20 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/blinovskaya-1976182998.html
Суд продолжит допрос свидетелей по делу Блиновской
Суд продолжит допрос свидетелей по делу Блиновской - РИА Новости, 03.10.2024
Суд продолжит допрос свидетелей по делу Блиновской
Савеловский суд Москвы 10 октября продолжит допрашивать свидетелей по делу "королевы марафонов" Елены Блиновской, обвиняемой в легализации денег и неуплате... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:20
2024-10-03T15:20
происшествия
москва
елена блиновская
алексей блиновский
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Савеловский суд Москвы 10 октября продолжит допрашивать свидетелей по делу "королевы марафонов" Елены Блиновской, обвиняемой в легализации денег и неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Дело отложить на 10 октября 13:00", - решила судья. В четверг суд выслушал трех свидетелей со стороны обвинения, пока в суд больше никто не явился. Ранее подсудимая частично признала вину. Она призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Блиновский объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас он находится в зоне СВО.
https://ria.ru/20241003/blinovskaya-1976171932.html
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происшествия, москва, елена блиновская, алексей блиновский
Происшествия, Москва, Елена Блиновская, Алексей Блиновский
Суд продолжит допрос свидетелей по делу Блиновской

Суд в Москве продолжит допрос свидетелей по делу Блиновской 10 октября

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Елена Блиновская . Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Савеловский суд Москвы 10 октября продолжит допрашивать свидетелей по делу "королевы марафонов" Елены Блиновской, обвиняемой в легализации денег и неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Дело отложить на 10 октября 13:00", - решила судья.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Свидетель рассказала, как распределялись деньги от марафонов Блиновской
Вчера, 14:55
В четверг суд выслушал трех свидетелей со стороны обвинения, пока в суд больше никто не явился.
Ранее подсудимая частично признала вину. Она призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.
В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Блиновский объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас он находится в зоне СВО.
Задержание Эльмана Пашаева - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Экс-адвоката Пашаева задержали за мошенничество по делу Елены Блиновской
17 сентября, 07:25
 
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