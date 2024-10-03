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Свидетель рассказала, как распределялись деньги от марафонов Блиновской - РИА Новости, 03.10.2024
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14:55 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/blinovskaya-1976171932.html
Свидетель рассказала, как распределялись деньги от марафонов Блиновской
Свидетель рассказала, как распределялись деньги от марафонов Блиновской - РИА Новости, 03.10.2024
Свидетель рассказала, как распределялись деньги от марафонов Блиновской
Свидетель рассказала, как распределялись деньги от "марафонов желаний" блогера Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:55
2024-10-03T14:55
происшествия
москва
алексей блиновский
елена блиновская
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Свидетель рассказала, как распределялись деньги от "марафонов желаний" блогера Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. В суде свидетель пояснила, что ее муж дружит с четой Блиновских и они общались семьями. В итоге она начала работать куратором на ее марафонах - проверяла задания участников, давала обратную связь. За это она получала 25-30 тысяч рублей в месяц. Затем Алексей Блиновский, отметила свидетель, одолжил им денег на создание собственной фирмы. Они заключили лицензионный договор на продажу марафонов. От покупателей они получили около 100 миллионов рублей, но большую часть перечисляли на счета, указанные Блиновским, а также отдельным фирмам по договорам займа, которые свидетель, по ее словам, не читала. Помимо этого, она передала один из счетов фирмы под контроль бухгалтера Блиновской. Сотрудники ее компании не имели отношения к марафонам, этим занималась исключительно компания самой Блиновской. "На тот момент я и мой супруг полностью доверяли Блиновскому и не задавали вопросов", - сказано в показаниях свидетеля. Она также уточнила, что лично от Блиновской никаких указаний не получала. Ранее "королева марафонов" частично признала вину. Она призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.
https://ria.ru/20241002/blinovskaya-1975966810.html
https://ria.ru/20240920/nalogi-1973845429.html
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происшествия, москва, алексей блиновский, елена блиновская
Происшествия, Москва, Алексей Блиновский, Елена Блиновская
Свидетель рассказала, как распределялись деньги от марафонов Блиновской

Свидетель о прибыли от марафонов Блиновской: я получала 25 тысяч рублей в месяц

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Свидетель рассказала, как распределялись деньги от "марафонов желаний" блогера Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.
В суде свидетель пояснила, что ее муж дружит с четой Блиновских и они общались семьями. В итоге она начала работать куратором на ее марафонах - проверяла задания участников, давала обратную связь. За это она получала 25-30 тысяч рублей в месяц.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Блиновская погасила 320 миллионов рублей долгов
2 октября, 15:24
Затем Алексей Блиновский, отметила свидетель, одолжил им денег на создание собственной фирмы. Они заключили лицензионный договор на продажу марафонов. От покупателей они получили около 100 миллионов рублей, но большую часть перечисляли на счета, указанные Блиновским, а также отдельным фирмам по договорам займа, которые свидетель, по ее словам, не читала. Помимо этого, она передала один из счетов фирмы под контроль бухгалтера Блиновской.
Сотрудники ее компании не имели отношения к марафонам, этим занималась исключительно компания самой Блиновской.
"На тот момент я и мой супруг полностью доверяли Блиновскому и не задавали вопросов", - сказано в показаниях свидетеля.
Она также уточнила, что лично от Блиновской никаких указаний не получала.
Блогер Надин Серовски - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Источник: Серовски задолжала налоговой несколько десятков миллионов рублей
20 сентября, 14:56
Ранее "королева марафонов" частично признала вину. Она призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.
Сергей Косенко - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Источник: блогер Косенко задолжал налоговой несколько сотен тысяч рублей
2 октября, 08:24
 
ПроисшествияМоскваАлексей БлиновскийЕлена Блиновская
 
 
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