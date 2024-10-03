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Билайн развернул VoWIFI на всю федеральную сеть - РИА Новости, 03.10.2024
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10:00 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/bilayn-1976014389.html
Билайн развернул VoWIFI на всю федеральную сеть
Билайн развернул VoWIFI на всю федеральную сеть - РИА Новости, 03.10.2024
Билайн развернул VoWIFI на всю федеральную сеть
ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) запустил технологию VoWiFi* во всех регионах присутствия в России; за последние 12 месяцев количество пользователей технологии... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:00
2024-10-03T10:00
технологии
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) запустил технологию VoWiFi* во всех регионах присутствия в России; за последние 12 месяцев количество пользователей технологии выросло на 56%, сообщает пресс-служба компании.Услуга также популярна у абонентов в путешествиях за рубежом – количество пользователей за границей выросло на 50% за последний год.Активнее всего VoWIFI пользуются в Москве, Воронеже и Сочи. Больше всего технологию используют владельцы устройств от компании Apple (36%), на втором месте клиенты, пользующиеся устройствами от Samsung (24%), на третьем — обладатели девайсов марки Xiaomi (16%). Четвертое и пятое место занимают Realme (6%) и Tecno (4%)."Из года в год мы видим все возрастающий интерес к VoWIFI, и это легко объяснить: это очень удобная технология, которая позволяет оставаться на связи даже в местах, где нет сигнала, позволяет экономить за рубежом и делает связь стабильнее, а сигнал – лучше. Мы будем и дальше развивать нашу сеть, проводить рефарминги, чтобы как можно больше клиентов могли пользоваться всеми преимуществами современных технологий связи", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ПАО "ВымпелКом", руководителя технического блока Валерия Шоржина.Cервис VoWiFi позволяет совершать голосовые вызовы, а также отправлять и получать СМС-сообщения через сети Wi-Fi. Благодаря этому клиенты могут оставаться на связи даже в местах, где прохождение сотового сигнала может быть затруднено, — в подвальных и цокольных помещениях, на подземных, парковых и верхних этажах высотных зданий. Это, в свою очередь, способствует увеличению безопасности, а также дает возможность абонентам связаться с близкими.Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком телефонов, которые ее поддерживают, можно здесь.*Voice over WiFi – технология, которая позволяет совершать вызовы через интернет.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneP2Wao6QqG
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РИА Новости
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5
4.7
96
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353
60
353
60
технологии
Технологии

Билайн развернул VoWIFI на всю федеральную сеть

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) запустил технологию VoWiFi* во всех регионах присутствия в России; за последние 12 месяцев количество пользователей технологии выросло на 56%, сообщает пресс-служба компании.
Услуга также популярна у абонентов в путешествиях за рубежом – количество пользователей за границей выросло на 50% за последний год.
Активнее всего VoWIFI пользуются в Москве, Воронеже и Сочи. Больше всего технологию используют владельцы устройств от компании Apple (36%), на втором месте клиенты, пользующиеся устройствами от Samsung (24%), на третьем — обладатели девайсов марки Xiaomi (16%). Четвертое и пятое место занимают Realme (6%) и Tecno (4%).
"Из года в год мы видим все возрастающий интерес к VoWIFI, и это легко объяснить: это очень удобная технология, которая позволяет оставаться на связи даже в местах, где нет сигнала, позволяет экономить за рубежом и делает связь стабильнее, а сигнал – лучше. Мы будем и дальше развивать нашу сеть, проводить рефарминги, чтобы как можно больше клиентов могли пользоваться всеми преимуществами современных технологий связи", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ПАО "ВымпелКом", руководителя технического блока Валерия Шоржина.
Cервис VoWiFi позволяет совершать голосовые вызовы, а также отправлять и получать СМС-сообщения через сети Wi-Fi. Благодаря этому клиенты могут оставаться на связи даже в местах, где прохождение сотового сигнала может быть затруднено, — в подвальных и цокольных помещениях, на подземных, парковых и верхних этажах высотных зданий. Это, в свою очередь, способствует увеличению безопасности, а также дает возможность абонентам связаться с близкими.
Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком телефонов, которые ее поддерживают, можно здесь.
*Voice over WiFi – технология, которая позволяет совершать вызовы через интернет.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneP2Wao6QqG
 
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