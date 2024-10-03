https://ria.ru/20241003/bilayn-1976014389.html

Билайн развернул VoWIFI на всю федеральную сеть

Билайн развернул VoWIFI на всю федеральную сеть - РИА Новости, 03.10.2024

Билайн развернул VoWIFI на всю федеральную сеть

ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) запустил технологию VoWiFi* во всех регионах присутствия в России; за последние 12 месяцев количество пользователей технологии... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:00

2024-10-03T10:00

2024-10-03T10:00

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975062650_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_35e028c5b48a7f89b710ddb526c8f7f9.jpg

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) запустил технологию VoWiFi* во всех регионах присутствия в России; за последние 12 месяцев количество пользователей технологии выросло на 56%, сообщает пресс-служба компании.Услуга также популярна у абонентов в путешествиях за рубежом – количество пользователей за границей выросло на 50% за последний год.Активнее всего VoWIFI пользуются в Москве, Воронеже и Сочи. Больше всего технологию используют владельцы устройств от компании Apple (36%), на втором месте клиенты, пользующиеся устройствами от Samsung (24%), на третьем — обладатели девайсов марки Xiaomi (16%). Четвертое и пятое место занимают Realme (6%) и Tecno (4%)."Из года в год мы видим все возрастающий интерес к VoWIFI, и это легко объяснить: это очень удобная технология, которая позволяет оставаться на связи даже в местах, где нет сигнала, позволяет экономить за рубежом и делает связь стабильнее, а сигнал – лучше. Мы будем и дальше развивать нашу сеть, проводить рефарминги, чтобы как можно больше клиентов могли пользоваться всеми преимуществами современных технологий связи", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ПАО "ВымпелКом", руководителя технического блока Валерия Шоржина.Cервис VoWiFi позволяет совершать голосовые вызовы, а также отправлять и получать СМС-сообщения через сети Wi-Fi. Благодаря этому клиенты могут оставаться на связи даже в местах, где прохождение сотового сигнала может быть затруднено, — в подвальных и цокольных помещениях, на подземных, парковых и верхних этажах высотных зданий. Это, в свою очередь, способствует увеличению безопасности, а также дает возможность абонентам связаться с близкими.Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком телефонов, которые ее поддерживают, можно здесь.*Voice over WiFi – технология, которая позволяет совершать вызовы через интернет.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneP2Wao6QqG

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии