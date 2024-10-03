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ВСУ пять раз пытались прорваться через границу в Курской области - РИА Новости, 03.10.2024
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13:25 03.10.2024 (обновлено: 13:36 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/bezopasnost-1976141085.html
ВСУ пять раз пытались прорваться через границу в Курской области
ВСУ пять раз пытались прорваться через границу в Курской области - РИА Новости, 03.10.2024
ВСУ пять раз пытались прорваться через границу в Курской области
Российские войска за сутки пресекли пять попыток ВСУ прорываться через госграницу в направлении населенного пункта Новый Путь, противник потерял более 60... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:25
2024-10-03T13:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
сумская область
макеевка
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки пресекли пять попыток ВСУ прорываться через госграницу в направлении населенного пункта Новый Путь, противник потерял более 60 человек, сообщило Минобороны РФ."Противник пять раз пытался прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Перехода государственной границы не допущено. Потери противника составили более 60 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и автомобиль", - говорится в сообщении.Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Богдановка, Дарьино, Зеленый Шлях, Любимовка, Мартыновка, Меловый, Николо-Дарьино, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Покровский, Русское Поречное, Свердликово, Толстый Луг, Черкасское Поречное и Южный.Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Великий Бобрик, Великая Чернетчина, Глухов, Макеевка, Ободы, Павловка, Перемога, Речки, Скляровка, Студенок и Уланово.
https://ria.ru/20241003/bespilotnik-1976138737.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, сумская область, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Сумская область, Макеевка
ВСУ пять раз пытались прорваться через границу в Курской области

ВСУ пять раз пытались прорваться в направлении села Новый Путь в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Курской области
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки пресекли пять попыток ВСУ прорываться через госграницу в направлении населенного пункта Новый Путь, противник потерял более 60 человек, сообщило Минобороны РФ.
"Противник пять раз пытался прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Перехода государственной границы не допущено. Потери противника составили более 60 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и автомобиль", - говорится в сообщении.
ПВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Над Курской областью сбили два украинских беспилотника
Вчера, 13:12
Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Богдановка, Дарьино, Зеленый Шлях, Любимовка, Мартыновка, Меловый, Николо-Дарьино, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Покровский, Русское Поречное, Свердликово, Толстый Луг, Черкасское Поречное и Южный.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Великий Бобрик, Великая Чернетчина, Глухов, Макеевка, Ободы, Павловка, Перемога, Речки, Скляровка, Студенок и Уланово.
Немецкий танк Leopard - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
ВСУ бросили в Курскую область лучшие западные танки, пишут СМИ
Вчера, 12:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьСумская областьМакеевка
 
 
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