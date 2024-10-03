https://ria.ru/20241003/beyrut-1976066604.html

В пригороде Бейрута прогремела новая серия взрывов

В пригороде Бейрута прогремела новая серия взрывов - РИА Новости, 03.10.2024

В пригороде Бейрута прогремела новая серия взрывов

Новая серия из трех взрывов слышна со стороны южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T02:43

2024-10-03T02:43

2024-10-03T02:56

бейрут

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

ливан

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БЕЙРУТ, 3 окт - РИА Новости. Новая серия из трех взрывов слышна со стороны южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Взрывы раздались практически подряд.Ранее, поздним вечером в среду, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла "точный удар" по Бейруту. В результате удара погибли 5 человек, сообщало агентство Франс Пресс со ссылкой на минздрав Ливана.

https://ria.ru/20241003/livan-1976064579.html

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бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, ливан