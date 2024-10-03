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В пригороде Бейрута прогремела новая серия взрывов - РИА Новости, 03.10.2024
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02:43 03.10.2024 (обновлено: 02:56 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/beyrut-1976066604.html
В пригороде Бейрута прогремела новая серия взрывов
В пригороде Бейрута прогремела новая серия взрывов - РИА Новости, 03.10.2024
В пригороде Бейрута прогремела новая серия взрывов
Новая серия из трех взрывов слышна со стороны южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T02:43
2024-10-03T02:56
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
ливан
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БЕЙРУТ, 3 окт - РИА Новости. Новая серия из трех взрывов слышна со стороны южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Взрывы раздались практически подряд.Ранее, поздним вечером в среду, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла "точный удар" по Бейруту. В результате удара погибли 5 человек, сообщало агентство Франс Пресс со ссылкой на минздрав Ливана.
https://ria.ru/20241003/livan-1976064579.html
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бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, ливан
Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Ливан
В пригороде Бейрута прогремела новая серия взрывов

В южном пригороде Бейрута прогремела новая серия взрывов

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте удара в районе Шувайфет в южном пригороде Бейрута
Дым на месте удара в районе Шувайфет в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте удара в районе Шувайфет в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 3 окт - РИА Новости. Новая серия из трех взрывов слышна со стороны южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Взрывы раздались практически подряд.
Последствия израильского авиаудара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Больницы в Ливане переполнены, сообщил глава ВОЗ
01:50
Ранее, поздним вечером в среду, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла "точный удар" по Бейруту. В результате удара погибли 5 человек, сообщало агентство Франс Пресс со ссылкой на минздрав Ливана.
 
БейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В миреЛиван
 
 
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