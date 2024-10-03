https://ria.ru/20241003/beyrut-1976064726.html

Число жертв удара со стороны Израиля по центру Бейрута выросло до пяти

Число жертв удара со стороны Израиля по центру Бейрута выросло до пяти - РИА Новости, 03.10.2024

Число жертв удара со стороны Израиля по центру Бейрута выросло до пяти

Число погибших в результате удара Израиля по центральным районам ливанской столицы Бейрута выросло до пяти, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T01:55

2024-10-03T01:55

2024-10-03T02:07

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хезболла

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число погибших в результате удара Израиля по центральным районам ливанской столицы Бейрута выросло до пяти, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на минздрав Ливана.Ранее сообщалось о двух погибших."Число погибших в результате удара Израиля по центру Бейрута увеличилось до пяти", - говорится в публикации.Ранее, поздним вечером в среду, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла "точный удар" по Бейруту.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241003/livan-1976064579.html

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израиль, в мире, хезболла, хамас, бейрут, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024