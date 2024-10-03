https://ria.ru/20241003/bespilotniki-1976270573.html
Над Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника
Над Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 03.10.2024
Над Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО в четверг около 22.10 мск уничтожили два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T22:45
2024-10-03T22:45
2024-10-03T22:53
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО в четверг около 22.10 мск уничтожили два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России."Третьего октября 2024 года около 22.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241002/ukraina-1975808987.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника
Минобороны: средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области 2 дрона