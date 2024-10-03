https://ria.ru/20241003/bespilotniki-1976270573.html

Над Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника

Над Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 03.10.2024

Над Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО в четверг около 22.10 мск уничтожили два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T22:45

2024-10-03T22:45

2024-10-03T22:53

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО в четверг около 22.10 мск уничтожили два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России."Третьего октября 2024 года около 22.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241002/ukraina-1975808987.html

белгородская область

россия

украина

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Наталья Макарова

белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины