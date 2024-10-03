https://ria.ru/20241003/bespilotniki-1976075304.html

Над территорией России за ночь уничтожили 113 украинских беспилотников

Над территорией России за ночь уничтожили 113 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.10.2024

Над территорией России за ночь уничтожили 113 украинских беспилотников

Средства ПВО уничтожили за ночь 113 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в четверг в Минобороны... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T07:18

2024-10-03T07:18

2024-10-03T09:40

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили за ночь 113 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в четверг в Минобороны России."Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов", — уточнили в ведомстве.Над Белгородской областью ликвидировали 73 дрона, над Воронежской — 25 БПЛА, 14 беспилотников уничтожили над территорией Курской области и один БПЛА над Брянской.Как рассказал ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков, один беспилотник сбили над Старым Осколом, местная жительница получила незначительное ранение. При падении обломков в трех частных домах выбило стекла, оказались посечены кровли, фасады и заборы, повреждения получил один автомобиль.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

https://ria.ru/20241002/ataka-1976035486.html

россия

брянская область

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россия, брянская область