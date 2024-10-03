Рейтинг@Mail.ru
Над территорией России за ночь уничтожили 113 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 03.10.2024 (обновлено: 09:40 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/bespilotniki-1976075304.html
Над территорией России за ночь уничтожили 113 украинских беспилотников
Над территорией России за ночь уничтожили 113 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.10.2024
Над территорией России за ночь уничтожили 113 украинских беспилотников
Средства ПВО уничтожили за ночь 113 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в четверг в Минобороны... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T07:18
2024-10-03T09:40
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили за ночь 113 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в четверг в Минобороны России.&quot;Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов&quot;, — уточнили в ведомстве.Над Белгородской областью ликвидировали 73 дрона, над Воронежской — 25 БПЛА, 14 беспилотников уничтожили над территорией Курской области и один БПЛА над Брянской.Как рассказал ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков, один беспилотник сбили над Старым Осколом, местная жительница получила незначительное ранение. При падении обломков в трех частных домах выбило стекла, оказались посечены кровли, фасады и заборы, повреждения получил один автомобиль.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html
https://ria.ru/20241002/ataka-1976035486.html
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область
Над территорией России за ночь уничтожили 113 украинских беспилотников

Минобороны: ПВО за ночь сбила над регионами России 113 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа российских средств ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили за ночь 113 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в четверг в Минобороны России.
«

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов", — уточнили в ведомстве.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Определено место будущей гибели еще десятков тысяч солдат ВСУ
Вчера, 08:00
Над Белгородской областью ликвидировали 73 дрона, над Воронежской — 25 БПЛА, 14 беспилотников уничтожили над территорией Курской области и один БПЛА над Брянской.
Как рассказал ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков, один беспилотник сбили над Старым Осколом, местная жительница получила незначительное ранение. При падении обломков в трех частных домах выбило стекла, оказались посечены кровли, фасады и заборы, повреждения получил один автомобиль.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области
2 октября, 20:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала