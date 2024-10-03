https://ria.ru/20241003/bespilotniki-1976065673.html

В Воронежской области уничтожили более десяти беспилотников

В Воронежской области уничтожили более десяти беспилотников - РИА Новости, 03.10.2024

В Воронежской области уничтожили более десяти беспилотников

Более 10 БПЛА уничтожено силами ПВО в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T02:24

2024-10-03T02:24

2024-10-03T02:35

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

происшествия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Более 10 БПЛА уничтожено силами ПВО в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО в Воронежской области уничтожено более десяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.Губернатор также отметил, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

https://ria.ru/20241003/bespilotnik-1976065302.html

воронежская область

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2024

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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия