https://ria.ru/20241003/bespilotnik-1976182464.html

Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 03.10.2024

Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник

Российские средства ПВО около 14.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:18

2024-10-03T15:18

2024-10-03T15:18

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО около 14.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Третьего октября 2024 года около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240929/bespilotnik-1975387572.html

белгородская область

россия

украина

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Наталья Макарова

белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)