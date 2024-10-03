https://ria.ru/20241003/bespilotnik-1976182464.html
Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 03.10.2024
Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник
Российские средства ПВО около 14.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:18
2024-10-03T15:18
2024-10-03T15:18
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО около 14.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Третьего октября 2024 года около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240929/bespilotnik-1975387572.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник
Минобороны: ПВО сбила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью