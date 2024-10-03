https://ria.ru/20241003/bespilotnik-1976065302.html

В результате атаки БПЛА в Старом Осколе пострадала женщина

В результате атаки БПЛА в Старом Осколе пострадала женщина - РИА Новости, 03.10.2024

В результате атаки БПЛА в Старом Осколе пострадала женщина

Беспилотный летательный аппарат сбит над Старым Осколом в Белгородской области, ранена женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T02:09

2024-10-03T02:09

2024-10-03T02:12

специальная военная операция на украине

белгородская область

старый оскол

вячеслав гладков

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат сбит над Старым Осколом в Белгородской области, ранена женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над городом Старый Оскол сработала наша система ПВО — сбит беспилотный летательный аппарат. Ранен один мирный житель. Женщине с резаной раной стопы бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась. В результате падения осколков в трёх частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Повреждён легковой автомобиль", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что все оперативные службы работают на месте. Обход территории будет продолжен в светлое время суток.

https://ria.ru/20241002/bespilotnik-1976059273.html

белгородская область

старый оскол

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белгородская область, старый оскол, вячеслав гладков