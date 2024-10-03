Над Белгородом сбили несколько воздушных целей
Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько воздушных целей на подлёте к городу. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала. Есть сообщения о падении осколков от сбитых целей", - написал Гладков.
Он добавил, что все службы работают на местах. Губернатор подчеркнул, что при поступлении информации о выявленных повреждениях оперативно проинформирует.
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