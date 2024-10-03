https://ria.ru/20241003/belgorod-1976091381.html

Над Белгородом сбили несколько воздушных целей

Над Белгородом сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 03.10.2024

Над Белгородом сбили несколько воздушных целей

Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T09:55

2024-10-03T09:55

2024-10-03T10:05

происшествия

белгород

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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько воздушных целей на подлёте к городу. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала. Есть сообщения о падении осколков от сбитых целей", - написал Гладков.Он добавил, что все службы работают на местах. Губернатор подчеркнул, что при поступлении информации о выявленных повреждениях оперативно проинформирует.

https://ria.ru/20241002/ataka-1975952907.html

белгород

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгород