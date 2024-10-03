https://ria.ru/20241003/belgorod-1976078778.html
В Белгороде загорелся жилой дом
В Белгороде загорелся жилой дом - РИА Новости, 03.10.2024
В Белгороде загорелся жилой дом
Пожар вспыхнул на 3 этаже многоквартирного жилого дома, расположенного в Белгороде на улице Толстого, службы выехали на место, сообщается в Telegram-канале ГУ... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T08:17
2024-10-03T08:17
2024-10-03T10:19
происшествия
белгород
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Пожар вспыхнул на 3 этаже многоквартирного жилого дома, расположенного в Белгороде на улице Толстого, службы выехали на место, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. "В 07:09 поступило сообщение о возгорании на третьем этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Толстого в Белгороде. На место происшествия незамедлительно выехали дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей", - говорится в сообщении регионального главка. В ведомстве добавили, что дальнейшая информация уточняется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгород, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгороде загорелся жилой дом
В Белгороде на третьем этаже жилого дома вспыхнул пожар