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В Белгороде загорелся жилой дом - РИА Новости, 03.10.2024
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08:17 03.10.2024 (обновлено: 10:19 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/belgorod-1976078778.html
В Белгороде загорелся жилой дом
В Белгороде загорелся жилой дом - РИА Новости, 03.10.2024
В Белгороде загорелся жилой дом
Пожар вспыхнул на 3 этаже многоквартирного жилого дома, расположенного в Белгороде на улице Толстого, службы выехали на место, сообщается в Telegram-канале ГУ... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T08:17
2024-10-03T10:19
происшествия
белгород
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Пожар вспыхнул на 3 этаже многоквартирного жилого дома, расположенного в Белгороде на улице Толстого, службы выехали на место, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. "В 07:09 поступило сообщение о возгорании на третьем этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Толстого в Белгороде. На место происшествия незамедлительно выехали дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей", - говорится в сообщении регионального главка. В ведомстве добавили, что дальнейшая информация уточняется.
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белгород
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происшествия, белгород, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгород, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгороде загорелся жилой дом

В Белгороде на третьем этаже жилого дома вспыхнул пожар

© МЧС России/TelegramТушение пожара на улице Льва Толстого в Белгороде
Тушение пожара на улице Льва Толстого в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара на улице Льва Толстого в Белгороде
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Пожар вспыхнул на 3 этаже многоквартирного жилого дома, расположенного в Белгороде на улице Толстого, службы выехали на место, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области.
"В 07:09 поступило сообщение о возгорании на третьем этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Толстого в Белгороде. На место происшествия незамедлительно выехали дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей", - говорится в сообщении регионального главка.
В ведомстве добавили, что дальнейшая информация уточняется.
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