https://ria.ru/20241003/belgorod-1976078778.html

В Белгороде загорелся жилой дом

В Белгороде загорелся жилой дом - РИА Новости, 03.10.2024

В Белгороде загорелся жилой дом

Пожар вспыхнул на 3 этаже многоквартирного жилого дома, расположенного в Белгороде на улице Толстого, службы выехали на место, сообщается в Telegram-канале ГУ... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T08:17

2024-10-03T08:17

2024-10-03T10:19

происшествия

белгород

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Пожар вспыхнул на 3 этаже многоквартирного жилого дома, расположенного в Белгороде на улице Толстого, службы выехали на место, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. "В 07:09 поступило сообщение о возгорании на третьем этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Толстого в Белгороде. На место происшествия незамедлительно выехали дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей", - говорится в сообщении регионального главка. В ведомстве добавили, что дальнейшая информация уточняется.

https://ria.ru/20240401/pozhar-1937152450.html

белгород

белгородская область

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Варвара Скокшина

происшествия, белгород, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)