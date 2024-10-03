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Байден уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным на АТЭС и G20 - РИА Новости, 03.10.2024
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18:22 03.10.2024 (обновлено: 18:23 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/bayden-1976238976.html
Байден уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным на АТЭС и G20
Байден уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным на АТЭС и G20 - РИА Новости, 03.10.2024
Байден уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным на АТЭС и G20
Президент США Джо Байден уклонился от прямого ответа на вопрос о том, будут ли саммиты АТЭС и G20 хорошим шансом обсудить вопросы безопасности и Украину с... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T18:22
2024-10-03T18:23
в мире
сша
украина
россия
владимир путин
большая двадцатка
дмитрий песков
джо байден
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден уклонился от прямого ответа на вопрос о том, будут ли саммиты АТЭС и G20 хорошим шансом обсудить вопросы безопасности и Украину с российским лидером Владимиром Путиным, заявив, что сомневается в том, что президент РФ будет на этих форумах."Я сомневаюсь, что Путин появится", - сказал Байден журналистам в ответ на вопрос о том, будут ли саммиты хорошим шансом обсудить вопросы безопасности и Украину.Саммит АТЭС пройдет в Перу 13-15 ноября и станет для Байдена последним на посту президента США. Выборы президента США пройдут 5 ноября.Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября. Кремль продолжает проработку вопроса возможного участия в нем Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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в мире, сша, украина, россия, владимир путин, большая двадцатка, дмитрий песков, джо байден
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Большая двадцатка, Дмитрий Песков, Джо Байден
Байден уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным на АТЭС и G20

Байден уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным на саммитах АТЭС и G20

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден уклонился от прямого ответа на вопрос о том, будут ли саммиты АТЭС и G20 хорошим шансом обсудить вопросы безопасности и Украину с российским лидером Владимиром Путиным, заявив, что сомневается в том, что президент РФ будет на этих форумах.
"Я сомневаюсь, что Путин появится", - сказал Байден журналистам в ответ на вопрос о том, будут ли саммиты хорошим шансом обсудить вопросы безопасности и Украину.
Саммит АТЭС пройдет в Перу 13-15 ноября и станет для Байдена последним на посту президента США. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября. Кремль продолжает проработку вопроса возможного участия в нем Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Байден упомянул Путина, выступая на Генассамблее ООН
24 сентября, 18:46
 
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ПутинБольшая двадцаткаДмитрий ПесковДжо Байден
 
 
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