https://ria.ru/20241003/bayden-1976238976.html

Байден уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным на АТЭС и G20

Байден уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным на АТЭС и G20 - РИА Новости, 03.10.2024

Байден уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным на АТЭС и G20

Президент США Джо Байден уклонился от прямого ответа на вопрос о том, будут ли саммиты АТЭС и G20 хорошим шансом обсудить вопросы безопасности и Украину с... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T18:22

2024-10-03T18:22

2024-10-03T18:23

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден уклонился от прямого ответа на вопрос о том, будут ли саммиты АТЭС и G20 хорошим шансом обсудить вопросы безопасности и Украину с российским лидером Владимиром Путиным, заявив, что сомневается в том, что президент РФ будет на этих форумах."Я сомневаюсь, что Путин появится", - сказал Байден журналистам в ответ на вопрос о том, будут ли саммиты хорошим шансом обсудить вопросы безопасности и Украину.Саммит АТЭС пройдет в Перу 13-15 ноября и станет для Байдена последним на посту президента США. Выборы президента США пройдут 5 ноября.Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября. Кремль продолжает проработку вопроса возможного участия в нем Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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в мире, сша, украина, россия, владимир путин, большая двадцатка, дмитрий песков, джо байден