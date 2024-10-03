https://ria.ru/20241003/bayden-1976238976.html
Байден уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным на АТЭС и G20
Байден уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным на АТЭС и G20 - РИА Новости, 03.10.2024
Байден уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным на АТЭС и G20
Президент США Джо Байден уклонился от прямого ответа на вопрос о том, будут ли саммиты АТЭС и G20 хорошим шансом обсудить вопросы безопасности и Украину с... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T18:22
2024-10-03T18:22
2024-10-03T18:23
в мире
сша
украина
россия
владимир путин
большая двадцатка
дмитрий песков
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994862_0:8:1823:1033_1920x0_80_0_0_cf5d1ce1245a042b196c136598b5bc05.jpg
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден уклонился от прямого ответа на вопрос о том, будут ли саммиты АТЭС и G20 хорошим шансом обсудить вопросы безопасности и Украину с российским лидером Владимиром Путиным, заявив, что сомневается в том, что президент РФ будет на этих форумах."Я сомневаюсь, что Путин появится", - сказал Байден журналистам в ответ на вопрос о том, будут ли саммиты хорошим шансом обсудить вопросы безопасности и Украину.Саммит АТЭС пройдет в Перу 13-15 ноября и станет для Байдена последним на посту президента США. Выборы президента США пройдут 5 ноября.Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября. Кремль продолжает проработку вопроса возможного участия в нем Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240924/oon-1974484264.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994862_59:0:1823:1323_1920x0_80_0_0_3091f629945adbc2f9a54f3122b09107.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, владимир путин, большая двадцатка, дмитрий песков, джо байден
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Большая двадцатка, Дмитрий Песков, Джо Байден
Байден уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным на АТЭС и G20
Байден уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным на саммитах АТЭС и G20
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден уклонился от прямого ответа на вопрос о том, будут ли саммиты АТЭС и G20 хорошим шансом обсудить вопросы безопасности и Украину с российским лидером Владимиром Путиным, заявив, что сомневается в том, что президент РФ будет на этих форумах.
"Я сомневаюсь, что Путин появится", - сказал Байден журналистам в ответ на вопрос о том, будут ли саммиты хорошим шансом обсудить вопросы безопасности и Украину.
Саммит АТЭС пройдет в Перу 13-15 ноября и станет для Байдена последним на посту президента США. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября. Кремль продолжает проработку вопроса возможного участия в нем Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.