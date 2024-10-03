https://ria.ru/20241003/bayden-1976061522.html

СМИ: Байден ожидает взвешенного ответа Израиля на атаку Ирана

СМИ: Байден ожидает взвешенного ответа Израиля на атаку Ирана - РИА Новости, 03.10.2024

СМИ: Байден ожидает взвешенного ответа Израиля на атаку Ирана

Президент США Джо Байден ожидает от Израиля взвешенного ответа на ракетный обстрел со стороны Ирана для избежания полномасштабной войны на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T00:32

2024-10-03T00:32

2024-10-03T00:32

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден ожидает от Израиля взвешенного ответа на ракетный обстрел со стороны Ирана для избежания полномасштабной войны на Ближнем Востоке, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации американского лидера. "Байден надеется, что Израиль примет взвешенный подход, который позволит ему одновременно сохранить право на ответный удар и избежать действий, которые могут спровоцировать дальнейшее возмездие и полномасштабную войну в регионе", - говорится в материале. Также, по словам чиновника, американская сторона не отговаривает Израиль в вопросе ответных мер. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241002/iran-1976029815.html

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израиль, сша, иран, джо байден, мария захарова, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире