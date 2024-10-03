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"Азимут" отправит рейсы в Тель-Авив и Дубай - РИА Новости, 03.10.2024
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08:46 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/azimut-1976081461.html
"Азимут" отправит рейсы в Тель-Авив и Дубай
"Азимут" отправит рейсы в Тель-Авив и Дубай - РИА Новости, 03.10.2024
"Азимут" отправит рейсы в Тель-Авив и Дубай
"Азимут" в четверг отправит рейсы в Тель-Авив и Дубай после смягчений рекомендаций Росавиации, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T08:46
2024-10-03T08:46
дубай
сочи
тель-авив
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт - РИА Новости. "Азимут" в четверг отправит рейсы в Тель-Авив и Дубай после смягчений рекомендаций Росавиации, сообщает авиакомпания. В среду "Азимут" отменил рейсы, запланированные на 2 октября в Тель-Авив и Дубай из-за рекомендации Росавиации воздержаться от полетов над территорией Израиля, Ирана, Ирака в целях безопасности. В четверг авиакомпания проинформировала об изменении графика рейсов в Тель-Авив и Дубай в связи с "режимом использования воздушного пространства Израиля, Ирака и Ирана". "3 октября 2024 года рейс A45025/5026 Сочи — Тель-Авив — Сочи будет выполняться по графику: вылет из Сочи в 11:00, посадка в Тель-Авиве в 14:10; вылет из Тель-Авива в 15:10, посадка в Сочи в 17:50", - говорится в сообщении. Рейс А46087/6088 Минеральные Воды — Дубай — Минеральные Воды с датой вылета 2 октября будет выполняться 3 октября по графику: вылет из Минеральных Вод в 07:30, посадка в Дубае в 12:40; вылет из Дубая в 13:40, посадка в Минеральных Водах в 16:15. Кроме того, рейс A4 5087/5088 Сочи – Дубай/Дубай – Сочи с датой вылета 23:55 2 октября будет выполнен 3 октября по графику: вылет из Сочи в 8:15, посадка в Дубае в 12:55; вылет из Дубая в 13:55, посадка в Сочи в 16:50. Отмечается, что пассажиры рейса, график движения которого был изменен, могут совершить перелет или воспользоваться вынужденным возвратом денежных средств по месту приобретения авиабилетов. Ранее Росавиация после анализа обстановки на Ближнем Востоке рекомендовала авиакомпаниям РФ в среду выполнение полётов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 15.30 до 19.00 мск, в четверг - с 09.00 до 19.00 мск. При полётах через воздушное пространство этих стран Росавиация рекомендовала проявлять повышенную бдительность и выбирать альтернативные маршруты, опубликованные в извещениях лётному составу (NOTAM - Notice to Airmen), выпущенных авиационными властями этих государств.
https://ria.ru/20241002/reys-1975840419.html
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дубай, сочи, тель-авив, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, общество
Дубай, Сочи, Тель-Авив, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Общество
"Азимут" отправит рейсы в Тель-Авив и Дубай

"Азимут" отправит рейсы в Тель-Авив и Дубай после смягчений рекомендаций

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании "Азимут"
Самолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании "Азимут". Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт - РИА Новости. "Азимут" в четверг отправит рейсы в Тель-Авив и Дубай после смягчений рекомендаций Росавиации, сообщает авиакомпания.
В среду "Азимут" отменил рейсы, запланированные на 2 октября в Тель-Авив и Дубай из-за рекомендации Росавиации воздержаться от полетов над территорией Израиля, Ирана, Ирака в целях безопасности.
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В четверг авиакомпания проинформировала об изменении графика рейсов в Тель-Авив и Дубай в связи с "режимом использования воздушного пространства Израиля, Ирака и Ирана".
"3 октября 2024 года рейс A45025/5026 Сочи — Тель-Авив — Сочи будет выполняться по графику: вылет из Сочи в 11:00, посадка в Тель-Авиве в 14:10; вылет из Тель-Авива в 15:10, посадка в Сочи в 17:50", - говорится в сообщении.
Рейс А46087/6088 Минеральные Воды — Дубай — Минеральные Воды с датой вылета 2 октября будет выполняться 3 октября по графику: вылет из Минеральных Вод в 07:30, посадка в Дубае в 12:40; вылет из Дубая в 13:40, посадка в Минеральных Водах в 16:15.
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Кроме того, рейс A4 5087/5088 Сочи – Дубай/Дубай – Сочи с датой вылета 23:55 2 октября будет выполнен 3 октября по графику: вылет из Сочи в 8:15, посадка в Дубае в 12:55; вылет из Дубая в 13:55, посадка в Сочи в 16:50.
Отмечается, что пассажиры рейса, график движения которого был изменен, могут совершить перелет или воспользоваться вынужденным возвратом денежных средств по месту приобретения авиабилетов.
Ранее Росавиация после анализа обстановки на Ближнем Востоке рекомендовала авиакомпаниям РФ в среду выполнение полётов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 15.30 до 19.00 мск, в четверг - с 09.00 до 19.00 мск.
При полётах через воздушное пространство этих стран Росавиация рекомендовала проявлять повышенную бдительность и выбирать альтернативные маршруты, опубликованные в извещениях лётному составу (NOTAM - Notice to Airmen), выпущенных авиационными властями этих государств.
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ДубайСочиТель-АвивФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Общество
 
 
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